Zero a zero fra Magenta e Caronnese

Zero a zero nell'ultima giornata di campionato d'Eccellenza fra il Magenta, che gioca in casa, e la Caronnese.

La partita inizia subito ad alti ritmi: al 6’ su calcio d’angolo di Corno tocca a Galletti agganciare un assist rasoterra di Zibert e a mettere in rete ma l’arbitro segnala il dubbio fuorigioco. Un minuto dopo su cross di Napoli è Sanogo a svettare su tutti e di testa mandare alto di poco sopra la traversa. Risponde il Magenta con Ortolani che in azione di contropiede impegna Quintiero alla facile parata a terra. Al 15’ c’è un bell’1-2 tra Zibert e Corno al limite dell’area con il capitano rossoblù che al tiro costringe la retroguardia di casa alla repentina messa in angolo. Altra bella azione un minuto dopo su una lunga rimessa di Zibert con Corno che calcia un cross a rientrare in porta salvato sulla linea dalla difesa del Magenta (bella occasione!). Al 32’ Sanogo, al termine di un’azione concitata in mischia in area del Magenta, calcia al volo sfiorando il palo. Al 37’ a seguito di calcio d’angolo c’è un’ottima opportunità per Santagostino che di testa a pochi metri dalla porta si fa parare dall’estremo difensore avversario Taliento. Cambio di campo e un minuto più tardi Pedrocchi dal limite calcia alto sopra la traversa della porta della Caronnese. Ancora Magenta in avanti al 40’con Grillo che, liberato al tiro dai compagni di squadra, manda alto dalla tre quarti. Sul finale ancora Caronnese in avanti: da una rimessa laterale Sanogo fa ponte per Corno che calcia a fil di palo.

Il secondo tempo del match

Ricomincia la partita. Al 5’ subito una grande occasione per il Magenta con Perini che non aggancia una buona palla di Avinci a porta sguarnita. Un minuto dopo Pedrocchi dribbla due difensori caronnesi in area e libera Avinci al tiro respinto istintivamente di piedi da Quintiero sulla linea di porta con grande reattività. Al 16’ Zoppi palla al piede calvalca da metacampo fino al limite dell’area liberando Morlandi al tiro parato a terra da Taliento, ancora in azione su un tiro rasoterra di Napoli un minuto più tardi. Al 23’ Corno costringe il portiere avversario alla respinta in angolo: successivamente Zibert imbecca in pieno la traversa da buona posizione. Alla mezz’ora su una respinta a seguito di calcio d’angolo Quintiero para a terra un tiro centrale basso di Cominetti. Al 33’ Quintiero ancora presente con una parata a terra su una punizione centrale dal limite di Pedrocchi. Al 35’ Zoppi si smarca in area e a portiere battuto calcia a fil di traversa sulla corta distanza. Al 37’ Avinci aggancia palla e crossa per Cominetti che al tiro sfiora il palo. Al 38’ Zibert da 30 metri costringe il portiere a deviare in angolo con un ottimo rasoterra.

MAGENTA-CARONNESE 0-0 (0-0)

MAGENTA: Taliento. Decio, Sala, Ortolani, Perini, Pedrocchi, Grillo, Papasodaro (27’ st Perotta), Avinci, De Bernardi (20’ st Tondi), Cominetti. A disposizione: Ruta, Pecchia, Nossa, Bettini, Favilla, Basso, Gatti. All. Lorenzi

CARONNESE: Quintiero, Bossi, Ngounga (16’ st Bossi), Napoli, Galletti, Santagostino, Morlandi, Mathieu, Zibert, Sanogo, Corno, Zoppi. A disposizione: Paloschi, Matera, Luoni, Rigo, Brugnone, Birolini, Fabbrucci, Lorusso. All. Gatti

TERNA ARBITRALE: Riccardo Verrastro Sez. Mantova – Riccardo Benzi Sez. Crema e Mattia Sechi Sez. Crema

Marcatori:

Ammoniti: Perini (M), Zibert (C)

Espulsi:

Recupero: 3’ fine primo tempo, 4’ fine secondo tempo