Week-end impegnativo, quello del 25-26 maggio, per le sincronette della Rari Nantes Legnano.

Weekend di passione per il sincro della Rari Nantes Legnano

Partiamo da sabato, dalla bellissima piscina di Bergamo che ha ospitato il 15° Trofeo Bergamo.

Apre il pomeriggio il doppio Esordienti A, composto da Viola Falchi e Sofia Saakashvili, che si qualificano 8°. Dopo di loro, scende in acqua la nuova coppia formata da Sofia Cortellazzi e Alessia Ceriotti che ottengono un buon punteggio e raggiungono il 15° posto.

La squadra, composta da Petra Criscino, Sofia Sangiovanni, Alessia Ceriotti, Sofia Cortellazzi, Viola Falchi, Rebecca Pulito e Rachele Ardizzoia Iodice chiude la giornata di gare del sabato con una bella esecuzione, premiata infatti con l’8° posto.

Le gare di domenica 26 maggio

Domenica 26 maggio, la mattinata si apre con un doppio appuntamento. A Parabiago le nostre Esordienti C, impegnate con i doppi nella prova regionale “Sincro per tutti”. Ad aprire la gara, Sara Sangiovanni e Melissa De Luca, che portano a casa un’ottima routine da quasi 50.000 punti (8° posto). Chiudono la gara Diana Cattaneo e Bianca Bozic che fanno decisamente bene e si guadagnano un bellissimo 6° posto e un punteggio di quasi 51.000 punti.

Ci spostiamo a Bergamo, dove troviamo in vasca per noi la coppia Rachele Ardizzoia Iodice-Rebecca Pulito che si migliora molto, rispetto alle ultime gare, con un esercizio parzialmente nuovo e di difficoltà maggiore, eseguito decisamente bene.

Subito dopo, nella categoria Ragazze, gareggiano Petra Criscino e Sofia Sangiovanni, anche loro con un esercizio rinnovato e di difficoltà maggiore, eseguito in maniera abbastanza precisa ed energica che riscatta la loro gara precedente.

Foto 1 di 10 Foto 2 di 10 Foto 3 di 10 Foto 4 di 10 Foto 5 di 10 Foto 6 di 10 Foto 7 di 10 Foto 8 di 10 Foto 9 di 10 Foto 10 di 10

Le gare della domenica pomeriggio

Il programma della domenica pomeriggio prevede la gara dei doppi Junior. Gareggiano per la Rari Nantes Legnano Greta Pastore e Cecilia Rinaldo che commettono qualche errore nella parte finale della routine, ma comunque nel complesso portano a casa un’ottima prestazione. L’altro doppio in gara è composto da Annalisa Comerio e Martina Meraviglia che nuotano in maniera quasi perfetta e convincono i giudici, che le posizionano 11°.

Nel tardo pomeriggio tocca alla squadra Junior composta da Annalisa Comerio, Martina Meraviglia, Greta Pastore, Cecilia Rinaldo, Greta Cristoni, Serena Galbiati, Beatrice Cristalli e Beatrice Garegnani. Le ragazze, purtroppo, fanno qualche errore di troppo che pregiudica il risultato finale, ma si riprendono nella parte finale che risulta davvero buona.

Chiude questo lungo week-end di gare Giorgia Moroni con una splendida prestazione nell’esercizio del solo che le vale ben 54.933 punti”.

Soddisfatte le allenatrici Cleofe Bonavia, Martina Tiraboschi e Giorgia Borsa, “perché – conclude coach Cleofe - in questo penultimo week-end di gare abbiamo visto miglioramenti enormi da parte di tutte le atlete, e questo significa che il lavoro di questi mesi ha dato i suoi frutti. Siamo molto orgogliose del lavoro svolto dalle nostre ragazze e dai loro progressi.

Good job girls!”

Ultimo impegno per il campionato dell'Under 11

La domenica appena passata ha visto anche l’ultimo impegno stagionale, nel campionato PallaNuotoItalia, per l’Under 11 della Rari Nantes Legnano. La sconfitta per 9-2 contro Viribus Unitis fissa la squadra in quarta posizione complessiva in classifica, con 7 punti in dieci gare al loro primo campionato disputato. “Un piazzamento per nulla scontato, visto il loro debutto assoluto, come non lo sono le due vittorie e un pareggio strappati in stagione – commenta Gojko Separovic, Direttore Sportivo della Rari Nantes Legnano – l’anno prossimo dovremo ripartire da qui, per migliorare molti aspetti in cui i ragazzi sono ancora, comprensibilmente, carenti. Dalla costanza in partita alla resistenza fisica, fino alla predisposizione a tornare in difesa”.

RNL-Viribus Unitis: 2-9 (Parziali: 0-3, 0-2, 1-1, 1-3)

Marcatori RNL: Viscardi 2