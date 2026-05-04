Doppio impegno tra Verona e Genova tra sabato 2 e domenica 3 maggio

Un fine settimana intenso, fatto di sport, condivisione e crescita, quello appena vissuto dalla squadra di sitting volley VOMIEN SS Martiri Legnano. Tra sabato 2 maggio e domenica 3 maggio, il team ha affrontato due importanti appuntamenti: il campionato interregionale Misto FIPAV a Verona e il II campionato promozionale Misto UISP a Uscio, in provincia di Genova.

Vomien SS Martiri Legnano, weekend intenso per la squadra di sitting volley

Due giornate impegnative, caratterizzate da ben 800 chilometri percorsi insieme, con il coinvolgimento di 12 atleti e 3 accompagnatori. Un’esperienza unica che ha rafforzato lo spirito di squadra e offerto un prezioso confronto con realtà provenienti da tutta Italia.

Il livello tecnico del sitting volley è in costante crescita, così come il numero dei partecipanti. A sottolinearlo è stato anche Marcello Marchesi, commissario tecnico della nazionale italiana maschile, intervenuto a Verona: un segnale importante per il futuro di questa disciplina.

Per la VOMIEN SS Martiri Legnano, la partecipazione a questi eventi rappresenta soprattutto un’occasione per fare esperienza. Tuttavia, non sono mancati i risultati: la squadra sta iniziando a raccogliere le prime vittorie, un elemento che dà ulteriore entusiasmo e motivazione per proseguire il percorso.

I prossimi appuntamenti

Lo sguardo è ora rivolto al prossimo appuntamento: il 30 e 31 maggio a Modena, dove si disputerà il campionato nazionale Misto UISP. In base ai risultati ottenuti nel girone di qualificazione, la squadra parteciperà al raggruppamento Silver, competendo per le posizioni dal quinto all’ottavo posto.

Un cammino fatto di impegno, passione e crescita continua, che conferma come il sitting volley sia non solo uno sport, ma anche una straordinaria occasione di inclusione e condivisione.