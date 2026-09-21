Vomien Legnano, l’Under 14 conquista il Torneo di Uboldo

Le ragazze di coach Favarolo battono 2-0 la Duo Volley Castellanza con i parziali di 25-15 e 25-16

La squadra Under 14 della Vomien Legnano ha conquistato la coppa più prestigiosa del Torneo di Uboldo, superando in finale la Duo Volley Castellanza.

Nel weekend del 19 e 20 settembre, le giovani atlete legnanesi hanno partecipato al torneo quadrangolare insieme alla formazione di casa della New Volley Uboldo, alla Duo Volley Castellanza e alla GAR Rescaldina.

Tre vittorie nel girone

Nella giornata di sabato tutte le squadre hanno disputato tre gare. Le ragazze della Vomien, allenate da coach Favarolo, hanno vinto tutti gli incontri, chiudendo il girone all’italiana da imbattute e conquistando l’accesso alla finale per il primo posto contro la Duo Volley Castellanza.

Il successo in finale

La finale, disputata domenica mattina, ha visto la Vomien imporsi con un netto 2-0, al termine di un’ottima prestazione, senza sbavature.

I parziali di 25-15 e 25-16 hanno sancito la superiorità delle legnanesi, che hanno mantenuto il controllo della partita e piazzato i break decisivi nei momenti cruciali.

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Una squadra compatta

Fin dai primi scambi della manifestazione, le giovani atlete della Vomien hanno mostrato una buona coesione di squadra.

A fare la differenza nella finale sono state soprattutto la solidità difensiva e la precisione negli attacchi, qualità che hanno permesso alla formazione di affrontare l’atto conclusivo con il piglio delle grandi occasioni.

Al fischio finale è esplosa la gioia delle giocatrici, dello staff tecnico e dei tifosi al seguito.