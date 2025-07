Voden Legnano in finale: il sogno Serie A1 a un passo

softball

A Castions di Strada la squadra di Coach Blanco supera la Castionese 3-1 nella serie, ora finale tutta lombarda con Bollate

Ancora una volta, la Voden Legnano si prende la scena nei playoff della Serie A2 di softball, conquistando con merito l’accesso alla finalissima che vale la promozione in Serie A1. Nella serie contro la Castionese, dopo le due vittorie iniziali tra le mura amiche, le ragazze di coach Argenis Blanco hanno subito l’orgogliosa reazione delle friulane in Gara 3 (8-1), ma hanno saputo reagire con determinazione in Gara 4, imponendosi per 6-0 e chiudendo così il conto sul 3-1.

Gara 3 – L’urlo della Castionese

Il match si era messo bene per Legnano con Romano subito in base e spinta a casa da un poderoso doppio di Ledesma. Ma la risposta friulana è stata immediata: la lituana Neverauskaite ha ribaltato la situazione con un lunghissimo fuoricampo da due punti. Da lì in avanti è stato dominio Castionese, cinica nel capitalizzare ogni errore difensivo legnanese (ben sei gli errori totali), mentre l’attacco biancorosso ha faticato a leggere i lanci della dominante Avian. L’unica nota di colore in una gara da dimenticare per la Voden è stata la spettacolare presa al volo in tuffo di Desiree Romano, una giocata da highlights purtroppo non immortalata per la mancanza di riprese televisive.

Gara 4 – Riscatto totale e finale conquistata

La reazione della Voden non si è fatta attendere. Dopo una riunione tecnica post-Gara 3, il team si è presentato in campo trasformato. Già dal primo inning si capisce l’aria nuova: Pietroni apre con un doppio, Ledesma lo segue con un triplo e Valls firma il singolo che vale il 2-0. La Castionese tenta in più occasioni di rifarsi sotto, ma la difesa legnanese – concentrata e compatta – non concede nulla. Decisivo, nel sesto inning, il sangue freddo della lanciatrice Alonso e il supporto del reparto difensivo, capace di uscire indenne da una situazione molto delicata con due corridori in base e zero out.

Nel settimo inning, la Voden chiude i conti: baseball a Binetti (sostituita da Caruso), sacrificio di Morlacchi e doppio a sinistra di Valls che spinge a casa Pietroni, Ledesma e Selvaggi per il definitivo 6-0.

La finale

Ora per Legnano l'attesa si sposta sulla finale playoff. L’ultimo ostacolo sulla strada per la Serie A1 si chiama New Bollate, squadra che, dopo aver meritatamente chiuso al primo posto la Regular Season nel Girone A, ha dominato la propria semifinale chiudendo con un netto 3-0 contro l’Azzanese.

Una sfida tutta lombarda, carica di attesa e rivalità, per decidere chi salirà nella massima serie del softball italiano.