Prestazione superlativa del Legnano Baseball che, oltre a riscattare la sconfitta dell’ultimo turno, firma una vittoria da incorniciare sul campo del Saronno.

Vittoria sontuosa per il Legnano baseball a Saronno

Protagonista assoluto è il lanciatore Pietro Rampinini, autore di un “No Hit” che suggella il successo biancorosso con una prova di assoluto dominio.

La partita si mette subito in discesa per il Legnano, che segna due punti nel secondo inning e ne aggiunge altri cinque nella frazione successiva. I padroni di casa, sorpresi e incapaci di reagire, subiscono ancora nel quinto inning un pesante 5-0 che chiude virtualmente i giochi.

Il punteggio finale di 12-0 arriva al settimo inning per manifesta superiorità, con Rampinini che non concede valide per l’intera durata dell’incontro.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

La soddisfazione per coach Sampaolo

A fine gara, coach Fabio Sampaolo si è detto molto soddisfatto:

«È stata un’ottima reazione alla sconfitta con Vercelli. Oggi i ragazzi hanno fatto quello che sanno fare: tutti hanno battuto bene, la difesa ha funzionato, con solo due errori arrivati nel finale. Rampinini ha lanciato in modo eccezionale, non ha concesso nemmeno una valida e ha firmato un No Hit, evento raro nel nostro sport. Ottima anche la gara dell’interbase Lorenzo Pelacchi e dell’esterno centro Martino Colombo, ma davvero tutti oggi hanno giocato come sanno fare».

Da segnalare anche che quella di oggi è stata l’ultima gara stagionale per il ricevitore Juan Contreras, costretto a rientrare in Spagna per motivi familiari. Al suo posto è già previsto l’arrivo di un sostituto, che debutterà nella delicata sfida della prossima settimana.

Raggiunto il terzo posto

Grazie a questa brillante prestazione, il Legnano torna al terzo posto del Girone B di Serie C, raggiungendo proprio il Saronno. Davanti restano appaiati al primo posto Porta Mortara Novara, vittoriosa 6-2 nel derby contro gli Athletics, e i Buffaloes Bovisio Masciago, che hanno battuto 14-5 a Genova i Rookies.

Ora i riflettori sono puntati sul big match di domenica prossima: a Novara, il Legnano sfiderà la temibile capolista Porta Mortara in uno scontro che promette spettacolo.