Vittoria nel finale per i Knights contro Luiss Roma

Vittoria nel finale per i Knights di Legnano che battono per soli due punti Luiss Roma in gara 1 dei playoff.

Ritorno ai playoff per i Knights che affrontano Gara1 con la Luiss Roma davanti ad una Soevis Arena da oltre 1500 presenze, dopo qualche anno di assenza dalla post season. Entrambe le squadre al completo, con Legnano ferma dall’ultima di campionato e la Luiss reduce da un brillante passaggio del turno nel play-in.

La tensione iniziale è palpabile e lo spettacolo è quello che la subisce di più.

Bottelli apre la gara con la tripla, pareggiata da quella di Raivio, ma è Oboe il protagonista dei primi minuti con i punti del 8-3.

Salvioni mette una pezza ma, dopo i liberi di Raivio e la tripla di Mastroianni, è tutta la Luiss a cambiare marcia e a piazzare un parziale di 0-8 che chiude un primo quarto sul 14-15, non proprio bello esteticamente ma decisamente intenso.

Al primo possesso del secondo periodo, Gallizzi si guadagna e segna i liberi del 16-15, ma la difesa di Roma mette in grande difficoltà i Knights e, anche se il punteggio non progredisce molto velocemente, è la Luiss che ha la palla per portarsi sempre in vantaggio.

Ferrara segna il 22-25, poi Cucci il 22-27; ci pensa Sodero con i liberi a bloccare la verve romana e con la tripla di Oboe, Legnano torna in pareggio sul 27-27.

Il finale del quarto però è per gli ospiti con Cucci, Jovovic e Pasqualin che danno il 30-36 del 20’, dopo l'ennesima tripla di Sodero.

La seconda parte del match

Il terzo quarto è il peggiore per Legnano.

Dopo un paio di canestri per parte, Rocchi segna da 3, Villa da vicino e Roma va sul 41-49.

Legnano non vuole mollare e si sblocca con Scali e Raivio che riavvicinano i Knights sul 45-49; Roma risponde e con Rocchi, Villa e Salvioni raggiunge il massimo vantaggio della partita sul +10 del 45-55.

Legnano è con le spalle al muro e negli ultimi 3’ del terzo periodo deve trovare una soluzione per rientrare in gioco.

Agostini segna da 3, Van Ounsem annulla quasi totalmente la tripla, ma Sodero prende in mano la gara e in rapida successione segna i liberi, un long-two, un canestro da sotto e la tripla del 57-59 che chiude il terzo periodo, ma riapre la gara.

Il magic moment del 21 della SAE Scientifica continua con il canestro del sorpasso sul 60-59 e anche se Salvioni segna, ormai Legnano è in fiducia.

Gallizzi segna da 3 e poi dal tiro libero, Oboe lo imita e Legnano inizia a stazionare sui 4 punti di vantaggio.

Pasqualin segna il -2 del 67-65 e Ferrara il canestro del 67-67, ma qui arrivano le giocate determinanti di Sodero, che arriva al ferro, e la rubata più contropiede di Oboe per il 71-67.

Pasqualin ci crede fino alla fine con i liberi del 71-69, ma difensivamente Legnano regge e vince Gara1 tenendo la palla fino in fondo.

Gara fisica, difficile, non molto tattica, ma con Roma che ha fatto valere il maggior tonnellaggio, soprattutto a rimbalzo (30 a 49 per la Luiss), mostrando di poter tenere viva la serie a lungo, serie che scriverà il secondo capitolo martedì alle 20.30 sempre alla Soevis Arena.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA LEGNANO - LUISS ROMA 71-69 (14-15, 16-21, 27-23, 14-10)

SAE Scientifica Legnano: Guglielmo Sodero 19 (3/4, 3/7), Francesco Oboe 14 (3/6, 2/4), Nik Raivio 11 (3/8, 1/3), Mattia Mastroianni 10 (2/5, 2/5), Guido Scali 7 (1/2, 1/2), Ezio Gallizzi 7 (0/2, 1/2), Pietro Agostini 3 (0/1, 1/5), Andrea Quarisa 0 (0/5, 0/0), Francisco Fernandez 0 (0/0, 0/1), Tommaso Lavelli 0 (0/0, 0/0), Leonardo Consolandi 0 (0/0, 0/0), Sebastiano Colombo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 20 - Rimbalzi: 28 7 + 21 (Andrea Quarisa 8) - Assist: 6 (Francesco Oboe 5)

Luiss Roma: Valerio Cucci 15 (3/9, 2/5), Marco Pasqualin 12 (4/4, 0/7), Riccardo Salvioni 9 (4/4, 0/0), Francesco Villa 7 (2/3, 1/3), Matteo Ferrara 6 (3/4, 0/0), Matteo Fallucca 5 (1/2, 1/5), Edoardo Bottelli 5 (1/1, 1/1), Simone Rocchi 5 (0/1, 1/3), Thomas Van Ounsem 3 (1/2, 0/1), Matija Jovovic 2 (1/2, 0/0), Fabrizio Pugliatti 0 (0/3, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 - Rimbalzi: 39 11 + 28 (Francesco Villa 8) - Assist: 9 (Marco Pasqualin 4)