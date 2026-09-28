Vittoria in rimonta per i Legnano Knights, Piacenza piegata 71-68

Esordio casalingo per i Legnano Knights che, alla rinnovata Soevis Arena, ancora non del tutto completata, ospitano la UCC Assigeco Piacenza dell’ex Alberto Fragonara, squadra dalle grandi aspettative in questo campionato.

Pubblico delle grandi occasioni, con la gara valida anche per il Memorial Bizzarri, in collaborazione con la Contrada Legnarello. Prima della partita si è svolto il taglio del nastro con Marco Tajana e Stefano Colombo della Sport + Knights Events, società che gestisce la Soevis Arena, e l’assessore allo Sport del Comune di Castellanza Claudio Merati, per celebrare i lavori di ristrutturazione dell’impianto.

Buon avvio, poi Piacenza scappa nel primo quarto

La partita inizia bene per i Knights che, con Stepanovic, Scarponi e Oboe, firmano subito il 7-2, diventato però in fretta 9-9 con i canestri di Vettori e Toniato.

Da quel momento Piacenza prende fiducia e inizia a giocare con maggiore fluidità, trovando le buone iniziative di Toniato, Ferraro, Giunta e Vettori, che firmano il 14-24 al suono della prima sirena.

La rimonta dei Knights prima dell’intervallo

Oboe segna da due, ma Legnano non riesce a incidere in difesa e questo si ripercuote anche sull’attacco. Anche quando Piazza allunga la difesa a tutto campo, Piacenza trova il giusto assetto e conserva un buon margine di vantaggio.

È l’energia di Lisoni a dare una scossa al match e, con la tripla di Beretta, i Knights si avvicinano sul 28-31. Negli ultimi minuti del quarto Pirani e Giunta riportano Piacenza sul 28-35, ma la chiusura è per Legnano: Scali, Dolezaj e Beretta firmano il 35-37 dell’intervallo.

Il break del terzo quarto cambia la partita

Alla ripresa Legnano registra la difesa e il break iniziale è stordente: Mastroianni, Stepanovic, ancora Mastroianni, di nuovo Stepanovic e infine Scarponi firmano un parziale di 13-0 che porta la SAE Scientifica-Soevis sul 45-37 prima della metà del quarto.

Picarelli spezza l’incantesimo dalla lunetta e Vettori segna la tripla del 48-42, ma ora Legnano sembra più audace e meno timorosa, come conferma la schiacciata di Lisoni a difesa schierata. Anche quando Piacenza torna a -4 sul 50-46, Beretta e Scali riallontanano gli ospiti per il 56-47 del 30’.

Finale punto a punto, decide la freddezza di Oboe

Fragonara inaugura l’ultima frazione con una tripla, ma gli ex Saronno Beretta e Quinti allungano ancora sul 61-52. Piacenza però continua a crederci e approfitta di un paio di passaggi a vuoto dei Knights: Poggi, Toniato e Giunta ricuciono fino al 61-60.

La freddezza ai liberi di Oboe consente a Legnano di restare avanti, fino al tiro del pareggio di Vettori per il 64-64. Mastroianni realizza un libero per fallo tecnico, poi una tripla di tabella di Oboe spariglia le carte per il 68-64. Fragonara arriva al capolinea e, sul fallo sistematico, Scali segna il libero del definitivo 71-68 che consegna la vittoria ai Knights.

Oltre 1.300 spettatori alla Soevis Arena

Risultato acquisito, ma tanta fatica per almeno 30 minuti per Legnano, che rispetto al precampionato ha trovato più difficoltà nell’imporre la propria difesa. Una bella vittoria che fa felici gli oltre 1.300 spettatori della Soevis Arena e tutta la società biancorossa.

Il prossimo appuntamento è tra otto giorni a Lumezzane, per la replica della finale del recente Memorial Morelli.

Il tabellino della gara

SAE SCIENTIFICA-SOEVIS LEGNANO KNIGHTS – UCC ASSIGECO PIACENZA 71-68

(14-24, 21-13, 21-10, 15-21)

SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights: Guido Scali 12 (2/6, 1/1), Matteo Beretta 11 (1/2, 3/5), Mattia Mastroianni 9 (2/4, 1/4), Francesco Oboe 8 (1/3, 1/3), Niccolò Lisoni 8 (1/1, 2/3), Arsenije Stepanovic 7 (1/3, 1/6), Alessandro Scarponi 6 (0/1, 2/5), Andrea Quinti 4 (1/1, 0/0), Luca Giannone 4 (1/2, 0/3), Marek Dolezaj 2 (1/3, 0/1), Alex Nebuloni 0 (0/0, 0/0), Andrea Oldrini 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 16/24. Rimbalzi: 31, di cui 6 offensivi e 25 difensivi. Migliori rimbalzisti: Arsenije Stepanovic e Andrea Quinti con 6. Assist: 14, con Stepanovic a quota 3.

UCC Assigeco Piacenza: Enrico Vettori 13 (2/5, 2/8), Luca Toniato 13 (1/2, 3/3), Alberto Fragonara 11 (3/4, 1/6), Giovanni Poggi 9 (4/9, 0/1), Simone Giunta 8 (3/6, 0/0), Massimiliano Ferraro 5 (1/4, 1/1), Lorenzo Vanin 4 (2/2, 0/0), Federico Pirani 3 (1/2, 0/0), Matteo Picarelli 2 (0/1, 0/3), Matteo Ermelani 0 (0/0, 0/0), Stefano Olivieri 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 13/15. Rimbalzi: 34, di cui 2 offensivi e 32 difensivi. Miglior rimbalzista: Giovanni Poggi con 11. Assist: 14, con Poggi e Giunta a quota 4.