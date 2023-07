Vittoria importante per Legnano baseball contro Bollate

Una vittoria importante a Bollate per i ragazzi della Kemind Legnano nel campionato di baseball di C. Una vittoria meritata, al termine di una partita combattuta e molto tirata.

Vittoria importante per il Legnano baseball

Spiega Coach Lazaro Ramon Cordon Arruebarrena: “Abbiamo dovuto confrontarci con un lanciatore di Bollate della serie A 2 di Senago. Noi abbiamo combattuto dall’inizio alla fine con questo lanciatore e vinto contro di lui. Aveva una dritta velocissima, davvero un bravo lanciatore il loro”.

L’alto punteggio finale ha dimostrato la voglia dei nostri ragazzi di non mollare fino all’ultimo incoraggiati dal Manager Arnaldo Inzaga Chavez e tutto lo Staff: la voglia di giocare dei biancorossi, di gestire ogni palla nel migliore dei modi, di correre veloci per arrivare in prima sul diamante e dare seguito a tutto il gioco ha fatto la differenza.

La vittoria del gruppo

Il forte caldo ha messo alla prova entrambi i collettivi ma alla fine quello biancorosso ha prevalso con la forza del gruppo come aggiunge il Coach: “Tutti hanno contribuito a mettere i sassi per fare montagna,.. La cura dei dettagli ha permesso di spuntarla per 16 a 14”.

Conclude saggiamente il Coach: “Se lavori sul campo bene durante la settimana e in partita alla fine il campo ti ringrazia, se non lavori bene invece il campo alla fine inesorabilmente ti sottrae il lavoro non fatto bene dal conto conclusivo di una partita”. Parole da scolpire sulle mura di ogni spogliatoio di tutti gli sport.