Infortunio in cantiere: rottura di una caviglia per un operaio

Rottura di una caviglia per un operario all'interno di un cantiere a Nerviano oggi, 5 luglio 2023: l'uomo è stato trasportato in codice giallo.

Rottura della caviglia in cantiere

Un 39enne, forse a causa di una distrazione, è stato vittima di un incidente in via delle Cave a Nerviano: per lui rottura della caviglia. Sul posto è arrivata un'ambulanza in codice giallo e un'automedica. L'uomo, con una frattura alla caviglia, è stato portato in ospedale a Legnano in codice giallo.