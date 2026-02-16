Vittoria sul campo di Casale per i Knights di Legnano che si impongono 89 a 76.

Vittoria di prestigio per i Knights a Casale

La partita inizia molto bene per Legnano che segna subito con Stepanovic da 3 e poi continua con Oboe, Sodero, Cizauskas, Sodero da 3 e Quinti per il 2-16 dopo 4’30’’. Marcucci spezza l’incantesimo piemontese e da coraggio ai padroni di casa, che vanno a segno anche con Guerra con 3 tiri liberi per il 7-18 che rivitalizza un po’ la gara. Legnano ha però una gran mano questa sera e Sodero da fuori, Quinti e Mastroianni da sotto ridanno il 10-25 che tiene la SAE Scientifica Soevis davanti con margine.

Casale ci prova ma Pirovano, Sodero e Mastroianni dall’arco trascinano Legnano sul 16-34 del 10’.

Anche nel secondo quarto le mani dei Knights sono roventi e con Mastroianni, Sodero e la schiacciata di Riva arrivano al +22 del 16-40. Guerra da fuori e Zanzottera dal libero mettono qualche punto a referto, ma Legnano segna ancora con Stepanovic e Sodero prima della seconda tripla di Pirovano del 24-52.

Sarà poi ancora Pirovano a segnare da fuori il vantaggio di 27 punti per i Knights sul 32-59, prima del suono della seconda sirena che fissa il 36-59 del 20’.

La seconda parte della partita

Nel terzo periodo Casale prova a cambiare ritmo alzando la difesa e la mossa funziona inizlamente.

Legnano parte lentamente con la Novipiù che accorcia con Caglio e Dia dai liberi; i Knights riprendono la marcia con Riva e Cizauskas ma Casale ora gioca con più fisicità.

La partita si assesta sui 20 punti di vantaggio per Legnano che poi chiude al 30’ sul 49-77 con la magia da oltre metà campo di Oboe.

La difesa allunga però da i suoi frutti nel quarto periodo e Casale apre un parziale positivo di 9-0 con Caglio da 3. Oboe segna da sotto, ma Monferrato ora ci crede e mette un sostanzioso 8-0 per il 67-81 che anima anche il pubblico di casa. Legnano segna dai liberi, ma adesso la mano calda è dei piemontesi che segnano 4 liberi con Rupil, due con Guerra e poi ancora con Rupil da 3 per il 76-83. Legnano torna in doppia cifra di vantaggio con Oboe in fade-away e poi con Mastroianni con i liberi della sicurezza per il 76-89 finale.

Vittoria di prestigio per Legnano che sfrutta a pieno il riposo di 15 giorni in vista di un mese ricco di appuntamenti, che partiranno già dal turno infrasettimanale di mercoledì contro San Vendemiano.

Il tabellino della partita

NOVIPIÙ MONFERRATO BASKET – SAE SCIENTIFICA-SOEVIS LEGNANO 76-89 (16-34, 20-25, 13-18, 27-12)

Novipiù Monferrato Basket: Marco Rupil 21 (1/2, 4/8), Tomas Zanzottera 16 (2/10, 3/7), Francesco Guerra 15 (1/2, 2/10), Simone Caglio 8 (0/1, 1/3), Mamoudou Dia 6 (2/6, 0/0), Francesco Marcucci 5 (2/8, 0/4), Kesmor Osatwna 5 (1/3, 0/1), Vittorio Iacorossi 0 (0/0, 0/3), Andrei ioan Flueras 0 (0/0, 0/1), Nicolò Quaroni 0 (0/0, 0/0), Alberto Mossi 0 (0/0, 0/1), Niccolo Martinoni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 28 / 35 – Rimbalzi: 30 13 + 17 (Mamoudou Dia 13) – Assist: 12 (Francesco Guerra 4)

SAE Scientifica-Soevis Legnano: Guglielmo Sodero 20 (2/2, 4/8), Francesco Oboe 17 (5/6, 2/5), Mattia Mastroianni 16 (4/7, 2/4), Edoardo Pirovano 9 (0/0, 3/4), Alessandro Riva 8 (4/5, 0/0), Arsenije Stepanovic 7 (2/8, 1/3), Andrea Quinti 7 (3/5, 0/0), Vytenis Cizauskas 5 (2/3, 0/1), Francesco De Capitani 0 (0/0, 0/0), Simone Veronese 0 (0/0, 0/0), Guido Scali 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 15 – Rimbalzi: 40 7 + 33 (Francesco Oboe 8) – Assist: 13 (Guglielmo Sodero 5)