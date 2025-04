Domenica ricca di appuntamenti per i Knights che alla Soevis Arena affrontano l’Andrea Costa Imola, dedicando la giornata alla sensibilizzazione per la conoscenza e l’aiuto ai bambini e alle famiglie che devono affrontare l’autismo, progetto che Legnano ha sviluppato con l’associazione Mondoabaut, e ospitando la finalissima del Palio by Knights, manifestazione che ha unito ancor di più il Legnano Basket alle 8 contrade cittadine del Palio di Legnano.

Vittoria contro Imola e terzo posto blindato per i Knights

Knights senza Quarisa fermo per una caviglia dolorante e Imola senza Pavan che all’ultimo ha dovuto dare forfait.

La gara inizia con la tipica tripla di Mastroianni, Klanjscek risponde subito e Filippini fa capire che non sarà una giornata facile per i Knights.

Il primo quarto è avido di canestri e i centri di Oboe sono pareggiati da Filippini e Toniato.

Dopo la metà del quarto, le due squadre pareggiano sul 9-9 e poi sul 11-11, ma passa quasi tutto il resto del tempo con i Knights, che trovano un piccolo sprint negli ultimi 30 secondi con la tripla di Fernandez e quella di Agostini per il quarto che si chiude sul 17-11.

Imola riparte bene e Chiappelli è attivo per portare i suoi sul -4 del 19-15; Agostini segna da tre ancora due volte, ma anche Fea e Chiappelli la infilano da lontano, per una gara che non decolla e tiene sempre un costante equilibrio.

Imola ci prova anche schierandosi a zona, che poi sarà anche la difesa per quasi tutto il secondo tempo, e Legnano fatica fino alla tripla di Raivio del 28-22, ma l’elastico continua a tendersi e accorciarsi.

Il gioco da 3 punti di Sodero da ai Knights il 31-24, ma Imola rosicchia ancora fino al 31-28 e si continua con un canestro per parte fino alla seconda sirena con il tabellone che si ferma sul 43-36.

Il rientro in campo dopo la pausa

Dopo la pausa, Sodero segna da 3, Raivio da vicino, Agostini con il jumper in transizione e la SAE Scientifica vola sul 50-36 dopo 2’ di gioco.

Con il timeout Vecchi argina i Knights e apre un controparziale con Klanjscek e Chiappelli per il 50-43, rimodellato sul 57-51 del 30’, con Legnano un po' lenta e Imola che cerca la rincorsa.

L’ultimo periodo si apre con l’espulsione di Raucci e i liberi di Raivio; Matroianni segna da 2 e l’apertura del quarto regala il nuovo +10 ai Knights sul 61-51.

Filippini mette 6 punti con due tiri e per Legnano è tutto da rifare; Mastroianni e il gioco da 3 punti di Fernandez, rimettono in ordine le cose e da qui Legnano sembra avere molto più controllo sul match.

In breve torna a +13 sul 73-60, gestendo con grande tranquillità gli ultimi 6 minuti, e finendo con i campo i giovani Knights per una gara che si chiude sul 83-76.

Una bella domenica di sport, solidarietà e tradizione che ha dato ai Knights la certezza del terzo posto, affiancando ora, ma non superando San Vendemiano in seconda posizione.

Ultime due gare per i Knights a Vicenza e in casa con Ragusa per chiudere la regular season prima dei playoff.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA LEGNANO - UP ANDREA COSTA IMOLA 83-76 (17-11, 26-25, 14-15, 26-25)

SAE Scientifica Legnano: Pietro Agostini 22 (4/8, 4/9), Guglielmo Sodero 15 (1/1, 3/7), Nik Raivio 12 (2/9, 2/4), Mattia Mastroianni 11 (1/2, 3/7), Francesco Oboe 9 (2/2, 1/2), Francisco Fernandez 9 (2/2, 1/5), Ezio Gallizzi 5 (2/4, 0/1), Guido Scali 0 (0/2, 0/0), Tommaso Lavelli 0 (0/0, 0/0), Leonardo Consolandi 0 (0/0, 0/0), Sebastiano Colombo 0 (0/0, 0/0), Andrea Quarisa 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 18 - Rimbalzi: 36 7 + 29 (Guido Scali 8) - Assist: 19 (Nik Raivio 9)

UP Andrea Costa Imola: Gioacchino Chiappelli 15 (3/6, 2/4), Giacomo Filippini 13 (2/5, 3/5), Lucio Martini 12 (6/8, 0/0), Maks Klanjscek 11 (4/11, 1/5), Vittorio Zedda 10 (4/4, 0/1), Davide Raucci 9 (2/2, 1/2), Luca Toniato 4 (2/4, 0/2), Giacomo Sanguinetti 2 (1/5, 0/2), Luca Fazzi 0 (0/1, 0/1), Morgan Benintendi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 12 - Rimbalzi: 38 9 + 29 (Maks Klanjscek 10) - Assist: 17 (Gioacchino Chiappelli 6)