Una vittoria dal significato enorme per il Calcio Canegrate U15, che espugna il campo della Rhodense, prima in classifica, con un 2-3 che riscrive la corsa al vertice. Grazie a questo successo, gli ospiti, secondi in classifica e distanti cinque punti dalla capolista prima del match, si portano ora a -2, riaprendo le speranze di titolo.
Vittoria all’ultimo per Canegrate contro la Rhodense
La partita, giocata domenica 18 gennaio alle 11.30 sul campo di Rho, vede un primo tempo equilibrato, che si chiude sull’1-1 firmato Tosi e Foglia: la Rhodense risponde al vantaggio ospite con un pareggio e si va al riposo con la situazione in equilibrio.
Nel secondo tempo, la partita si accende: il Canegrate passa nuovamente in vantaggio con Guardino, ma la Rhodense non molla e pareggia ancora con De Gregorio. Il match sembra destinato al pareggio, ma proprio allo scadere, ecco il colpo di scena: Slavazza riceve palla dai 20 metri e, con un sinistro perfetto, insacca sotto l’incrocio per il 2-3 finale.
Un gol che vale una vera e propria impresa: il Canegrate non solo conquista tre punti fondamentali, ma riapre la corsa al primato, riducendo il gap dalla capolista a soli due punti.