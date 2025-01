Vittoria per il Rugby Parabiago contro Milano allo stadio Curioni: un match che ha permesso ai rossoblu di raggiungere la vetta della classifica.

Vittoria a Milano e testa del campionato per il Rugby Parabiago

Le partite al “Curioni” non mancano mai di regalare emozioni ai tifosi di Milano e Parabiago e il match di ieri non ha fatto eccezione. Un copione che questa volta sorride alla squadra rossoblù, avanti nel punteggio – per 18 a 26 – allo scadere di 80 minuti infinitamente frammentati, nervosi e altalenanti nel gioco. Cinque punti importanti e pesanti per mantenere il ritmo in classifica.

Il primo tempo sembra suonare decisamente negativo per i Galletti; dopo una fiammata iniziale non concretizzata da Parabiago sono i padroni di casa a raccogliere punti importanti, due volte per calcio di punizione e con una meta trasformata. Non solo: la rosa ospite vede anche perdere per cartellino rosso il terza linea Messori, già dai primi minuti. Il 13-0 suona come una sveglia per i ragazzi di Porrino che con crescente ordine nella costruzione del gioco si portano più determinati nei 22 avversari e colpiscono con i propri assi di mischia la linea biancorossa. Risultato al primo tempo: 13-12, poche parole e obiettivo ben chiaro per tutti.

Grande carica anche nel secondo tempo

La carica suona ancora nel secondo tempo e sono i Galletti a sbloccare il tabellino (non funzionante quello elettronico ma nella mente dei tantissimi presenti è ben nitido il punteggio) con un’altra marcatura, trasformata per il sorpasso con 13-19. Non paghi e consci del momento d’inerzia alzano ancora il ritmo e scardinano nuovamente la difesa meneghina (13-26). Una partita che sembra avviarsi verso un facile lieto fine cambia però registro: eccessiva indisciplina, cinismo, mischia no-contest fanno rialzare le speranze di Milano che trova una meta (non trasformata) e il tempo per l’eventuale rimonta. Le lancette scorrono lente e il pallone pesa ma il punteggio sopra break concede ai Galletti di mantenere la calma necessaria per arrivare al fischio finale.

Un risultato a suo modo storico, dopo le innumerevoli sfide che negli anni hanno sempre visto chiudersi la porta ai rossoblù in casa di Milano; questa volta la festa è grande ed è tutta degli ospiti che tengono il passo delle inseguitrici e chiudono formalmente il giro di boa di questa stagione in prima posizione con il ragguardevole bottino di 39 punti, maggiori punti fatti (276) e migliore difesa (166 subiti).

Le parole del coach Porrino

“Siamo contenti di come sia andata una parte della partita” - commenta l’Head Coach Porrino. “Siamo partiti molto bene e poi ci siamo lasciati coinvolgere un po’ nell’agitazione e nel caos. Sapevamo che se avessimo mantenuto la nostra idea di gioco e concentrazione avremmo potuto fare bene. Dopo il 13-0 e il cartellino rosso i ragazzi hanno portato in campo un’ottima prova di maturità riuscendo a rimettere nella giusta carreggiata una partita che poteva diventare molto pericolosa. Siamo fondamentalmente soddisfatti nel complesso e in particolare dell’esordio positivo in questa stagione di un giovanissimo Jacopo Sala (2007 ndr). Continuiamo ora il nostro percorso con due partite molto difficili da affrontare fuori casa (in casa del Cus Torino il 26 gennaio alle 15:00 e a Biella, il 2 febbraio h 14:30 ndr) ma sempre con la serenità e la voglia di giocare ogni singolo match come abbiamo fatto nel girone d’andata.”

I rossoblù torneranno al Red&Blue Stadium il 16 febbraio (ore 14:30) nella partita che li vedrà sfidare Petrarca Padova.

Il tabellino del match

Segrate (MI), C.S. GB. Curioni – Domenica 19 gennaio 2025 ore 15.00

Campionato di Serie A, Girone 1, IX giornata

ASR MILANO-RUGBY PARABIAGO 18–26 (13–12)

ASR MILANO: Columba; Battegazzore, Trentani(17’ pt Delcarro), Conti M., Fumagalli; Lucchin, Tecchio; Innocenti, Sbalchiero (33’ st Lacenere), Coppola; Kawau, Perego; Careri, Antinori (8’ st Bianchi), Triunfo (7 pt Betti, 13’ st Boggero). All. Varriale.

RUGBY PARABIAGO: Grassi; Coffaro (17’ pt Cucchi), Paz, Sala (14’ st Schlecht), Cortellazzi; Silva Soria, Zanotti; Galvani (20’ st Nadali), Messori, Mugnaini (27’ st Cronje); Viero, Toninelli; Antonini (15’ st Ceciliani), Cornejo, Catalano (15’ st Castellano, 24’ Zecchini). All. Porrino.

Arbitro: Bertocchi di Sassari.

Marcatori: pt: 16’ cp. Columba, 23’ cp. Columba, 31’ m. Fumagalli tr. Columba, 35’ m. Toninelli tr. Silva Soria, 41’ m. Cornejo. St: 2’ m. Silva Sosia tr. Silva Soria 7’ m. Cornejo tr. Silva Soria, 22’ m. Fumagalli.

Cartellini: R Messori (21’ pt), G Kawau (5’st), G Careri (36’ st)

Man of the match: Gianluca Mugnaini (Rugby Parabiago)

Punti: ASR Milano 0 – Rugby Parabiago 5