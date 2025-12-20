Versus sul podio alla Coppa Italia di Tai Chi

La Versus di Legnano conferma la sua poliedricità ottenendo un risultato di rilevanza nazionale nel Tai Chi, la nota arte marziale cinese, che va ad aggiungersi ai numerosi già ottenuti negli sport da combattimento.

La gara

Alla ventiseiesima edizione della Coppa Italia di Tai Chi e Kung Fu svoltasi a Vicenza con al partecipazione di scuole giunte da tutta Italia, Martina Olgiati, giovane allieva del maestro Camillo Corvi ha infatti conquistato un prestigioso bronzo nella prova a squadre insieme agli altri allievi della scuola Tommaso Nebuloni, Erica Ceriotti, Erica Merlotti ed Arianna Parisi.



Grande ovviamente la soddisfazione del Maestro Corvi, tecnico di pluridecennale esperienza molto noto in tutta la Penisola.