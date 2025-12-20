Versus sul podio alla Coppa Italia di Tai Chi

La Versus di Legnano conferma la sua poliedricità ottenendo un risultato di rilevanza nazionale nel Tai Chi, la nota arte marziale cinese, che va ad aggiungersi ai numerosi già ottenuti negli sport da combattimento.
La gara
Alla ventiseiesima edizione della Coppa Italia di Tai Chi e Kung Fu svoltasi a Vicenza con al partecipazione di scuole giunte da tutta Italia, Martina Olgiati, giovane allieva del maestro Camillo Corvi ha infatti conquistato un prestigioso bronzo nella prova a squadre insieme agli altri allievi della scuola Tommaso Nebuloni, Erica Ceriotti, Erica Merlotti ed Arianna Parisi.
Grande ovviamente la soddisfazione del Maestro Corvi, tecnico di pluridecennale esperienza molto noto in tutta la Penisola.
“È un piazzamento che premia il lavoro meticoloso che svolgiamo nella palestra di via Calatafimi 1. I risultati sportivi sono sempre in qualche modo una attestazione di qualità anche se è bene ricordare che lo scopo primario del Tai Chi non è l’agonismo ma bensì la ricerca dell’equilibrio interiore e del benessere psicofisico, fattori ormai da tempo riconosciuti anche in campo scientifico e che fanno propendere per questa disciplina anche tanti anziani che vogliono contrastare gli effetti dell’invecchiamento”.