Under 12 di baseball: Rho conquista nuovamente le finali nazionali

Per il secondo anno consecutivo il Rho Baseball under 12 conquista le finali del campionato italiano.

Il Rho Baseball torna in finale per il campionato nazionale

Il Baseball è uno sport ricco di sorprese e l’U12 del Rho Baseball ne è l’esempio perfetto. Questi giovani atleti hanno conquistato per il secondo anno consecutivo l'accesso alle finali del Campionato Nazionale Italiano dimostrando che il baseball è uno sport capace di catalizzare l'attenzione e suscitare forti emozioni.

I “ragazzini terribili” dell'U12 del Rho Baseball sono piccoli guerrieri, con un cuore d'oro e una bruciante passione per il baseball, hanno dimostrato un incredibile impegno e abilità sul campo, mettendo in evidenza l’importanza della concentrazione e della reattività in questo sport, conquistandosi un posto di rilievo nelle finali del Campionato Nazionale Italiano che si svolgeranno a Parma il 1 ottobre.

Durante la trasferta a Castelfranco Veneto la giusta combinazione tra i ragazzi più esperti del 2011 e i più piccoli giocatori della squadra, sempre pronti a seguire le orme dei lori mentori più grandi, ha portato alla vittoria del Rho prima sui Thunders di Castelfranco con un punteggio di 7-5, e poi 7-6 sulla formidabile squadra del Porto Sant'Elpidio.

Una grande squadra che lotta per lo scudetto

Nonostante la giovane età, questi giocatori hanno mostrato di essere una grande squadra, consapevole delle difficoltà che avrebbero affrontato, ma soprattutto fiduciosa nelle proprie capacità. Ogni singolo giocatore ha dato tutto quello che poteva, mostrando cuore, abilità tecniche e una forte determinazione.

La squadra si prepara ora alla sfida contro Cervignano, mentre nell'altra semifinale il Sala Baganza affronterà la Crocetta.

Anche l'U15 del Rho si è confrontata ad alti livelli sabato 16 settembre, trionfando sul San Lazzaro e guadagnandosi la possibilità di competere contro la Crocetta per l'accesso alle finali nazionali. La partita è stata interrotta dalla pioggia e verrà ripresa sabato 23 settembre al Marco Pistocchi di Rho, playball ore 16. Nonostante la squadra di casa partirà indietro nel punteggio al terzo inning, i "grandoni" dell'U15 dimostreranno grande tenacia pronti a tentare la rimonta.

Anche in Coppa Lombardia, le squadre giovanili del Rho Baseball hanno confermato le attese e hanno vinto i primi turni di girone.

Questi risultati sottolineano l'impegno e la passione di questi giovani giocatori, che rappresentano una luce brillante nel panorama del baseball italiano. Non vediamo l'ora di vedere cosa riserverà il futuro per le giovanili del Rho Baseball squadre che continuano a sorprendere dimostrando che il baseball è uno sport ricco di emozioni e di sorprese.