Un'altra vittoria per la Net System del Legnano Baseball

Terza gara stagionale per l'Under 18 del Legnano Baseball Net System sul campo del Peppino Colombo contro il Rho Baseball e successo per 12 a 4.

Bella vittoria per il Legnano Baseball

Ottimo inizio con Simone Dell’Acqua che con un fuori campo interno porta a casa così il primo punto nel primo inning e a seguire una bella valida con un doppio. Da segnalare anche la prestazione del nostro esterno centro Alessandro Pagani in difesa che nella seconda ripresa si è distinto con un’incredibile presa al volo. Nel quarto inning ancora una bella azione della difesa con un doppio eliminato ad opera del nostro lanciatore Andrea Colombo e del prima base Metta Stefano, una presa al volo di Martino Colombo. Valida con un doppio di Francesco Capparelli alla quinta ripresa.

Buona prestazione sia sul monte sia in battuta di Alessandro Telve. Federico e Gabriele Moschetto sono stati autori di due ottimi bunt uno di sacrificio e l’altro di sorpresa. In generale abbiamo visto una squadra compatta, concentrata con delle belle giocate in difesa, con qualche piccolo errore da limare ma la strada è quella giusta.