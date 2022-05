Un'altra buona prova in pedana per la Ginnastica Skill

La prova delle ginnaste

Nella categoria Allieve LB le piccole Biondi Giorgia, Croci Sofia, Lampugnani Ginevra, Stirparo Martina e Baratto Eleonora si sono esibite per la prima volta.

Altra domenica, 15 maggio 2022, di gare per la ginnastica Skill di Canegrate: a Gallarate sono scese in pedana le squadre serie D LB e LC.

La prova delle Allieve

Nella categoria Allieve LB le piccole Biondi Giorgia, Croci Sofia, Lampugnani Ginevra, Stirparo Martina e Baratto Eleonora si sono esibite per la prima volta in una competizione di squadra. Molte erano le avversarie più esperte, ma le skilline non si sono perse d’animo. Con una buona esecuzione al collettivo e una discreta prova nella coppia cerchi, le canegratesi chiudono la loro prova in 10a posizione, qualificandosi per la fase nazionale.

Nella categoria Open LC Messina Sara, Tandin Gaia, Toso Carolina e Turchetti Noemi hanno portato in pedana un ottimo esercizio al collettivo e una buona prova sia nella successione palla-nastro che nella coppia cerchi e si aggiudicano il 9° posto, qualificandosi anche loro per il campionato italiano di Rimini.

La prova anche delle piccole del corso base

Testa e cuore ragazze: c’è tempo per migliorare ancora ed essere ancora più competitive. Sabato in tensostruttura a Canegrate, anche le piccole del corso base (6-7 anni) sono scese in pedana per ottenere i loro brevetti. È stato un bel momento di condivisione con i genitori (emozionatissimi) di tutto il lavoro svolto in questi mesi con assiduità e passione, alla presenza dell’assessore allo sport Matteo Modica.

Sono state inoltre consegnate le benemerenze alle atlete nell’ambito del progetto “pagelle in movimento”, che ancora una volta ha dimostrato che sport agonistico e ottimi risultati scolastici non sono agli antipodi, ma che ottime atlete possono essere anche ottime studentesse.