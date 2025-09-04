Nuova amichevole per i Knights di Legnano che ospitano Vigevano, da poco retrocessa dalla A2, ma già costruita per una rapida risalita nella serie maggiore; nelle file dei ducali anche l’ex Mazzantini.

Un’altra amichevole per i Knights contro Vigevano

I primi minuti servono alle squadre per prendere le misure con Legnano però che si trova più a suo agio e scappa sul 14-7 grazie ad un gioco corale che manda a segno a turno tutti i Knights

Legnano ha lavorato su alcuni movimenti offensivi e difensivi e si notano soprattutto in difesa con Vigevano a pungere ma a fare fatica fino alla prima sirena sul 19-16.

Nel secondo periodo Piazza continua con ampie rotazioni a 10 giocatori dove Stepanovic e Mastroianni trovano percentuali da fuori importanti, mentre per Vigevano, è il gioco interno a dare più frutti con Gajic e Diouf.

Vigevano ci prova ma anche alla fine del secondo periodo i Knights sono avanti per 43-35

Il terzo periodo è forse quello più equilibrato sia nel punteggio sia nella mola di gioco che vede Legnano e Vigevano sciolte ma aggressive su tutta la lunghezza del campo.

Legnano trova ancora tanto da Mastorianni e Stapanovic, Vigevano distruisce di più i punti e dopo un parziale di 22-17 il terzo periodo finisce sul 65-52

Ultimo quarto che vede le percentuali diminuire a vista d’occhio e anche la qualità del gioco diminuisce, con i carichi di lavoro più presenti nelle gambe rispetto ai primi 30’.

Un quarto di sostanziale pareggio per errori e canestri che fa chiudere la gara sul 79-67

Un’altra amichevole in programma

Un’amichevole che permette ai Knights di proseguire nel cammino di avvicinamento al campionato con la sicurezza di una difesa che inizia ad essere solida e un attacco in miglioramento.

Sicuramente un’amichevole contro una delle squadre più forti del campionato, anche se le gare prestagionali vanno sempre soppesate con attenzione.

Appuntamento nel weekend per il Memorial Vaghi al Palabertelli di San Giorgio.

SAE SCIENTIFICA – SOEVIS LEGNANO KNIGHTS – ELACHEM VIGEVANO 79-67

Per Legnano: De Capitani 6, Riva 7, Scali 4, Quinti 8, Oboe 6, Pirovano 5, Cizauskas 8, Stapanovic 15, Sodero 6, Mastroianni 14

Per Vigevano: Douf 9; Fiusco 8, Kancleris 7, Cucchiaro 3, Gajic 13, Zucchina, Corgnati 2, Boglio 5, Fantina 2, Varrazzo 11, Lucchini, Mazzantini 7