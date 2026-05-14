Una vittoria e una sconfitta per la Voden

La trasferta sarda porta un successo e una sconfitta per la Voden Medical Legnano, impegnata sul diamante della Polisportiva Supramonte nel campionato di Serie A2 Softball. Le ragazze biancorosse si impongono nettamente in gara 1, mentre cedono nella seconda sfida dopo un lungo equilibrio e un pesante sesto inning delle padrone di casa.

Gara 1: Legnano parte forte e chiude alla quinta

L’avvio di partita vede subito il Legnano costruire una grande occasione offensiva, senza però riuscire a sbloccare il punteggio nonostante le basi piene con due out. Le prime due riprese scorrono così senza segnature, ma al terzo inning arriva la reazione biancorossa.

A rompere l’equilibrio è il solo homerun di Pietroni, seguito poco dopo dal raddoppio firmato da Turlione. Nel quarto attacco le valide di Ceresa e Del Gaudio, unite alla base ball conquistata da Romanò, preparano il terreno alla valida ancora di Turlione, protagonista di un perfetto 3 su 3 nel box di battuta, che vale il 4-0.

Anche la quinta ripresa si apre nel migliore dei modi per il Legnano: Giavarini e Antoniassi colpiscono valido e vengono spinte a casa dal doppio di Ceresa, che porta il punteggio sul 7-0. A completare il quadro ci pensa una difesa solida e una pedana efficace guidata da Colombo, autrice di 7 strikeout . Da segnalare anche l’esordio in pedana di Masetti, che chiude l’incontro mettendo a segno 2 strikeout.

La gara termina anticipatamente alla quinta ripresa sul 7-0 per il Legnano.

Gara 2: beffa nel finale dopo cinque riprese di controllo

La seconda sfida si apre ancora una volta nel segno di Pietroni, che colpisce il suo secondo homerun di giornata regalando immediatamente il vantaggio al Legnano. Dopo alcune riprese equilibrate, le biancorosse allungano nel quarto inning.

Turlione apre con un doppio, seguita dalle basi ball conquistate da Antoniassi e Ceresa. Un lancio pazzo permette a Turlione di segnare, mentre la volata di sacrificio di Masetti manda a casa Antoniassi per il 3-0.

Nel quinto inning il Legnano aumenta ulteriormente il margine: Romanò conquista una base ball, Pietroni riceve la base internazionale e Turlione trova la valida che riempie i cuscini. La battuta di Giavarini produce due punti, mentre il doppio di Antoniassi permette alle biancorosse di salire fino al 6-0. Sul cambio di campo il Supramonte trova il primo punto della propria partita, con il Legnano avanti 6-1 a inizio sesta ripresa.

Le biancorosse hanno anche la possibilità di incrementare il vantaggio, ma lasciano due corridori in base. Nel successivo attacco, però, arriva il ribaltone: il Supramonte realizza ben 12 punti in una sola ripresa, chiudendo l’incontro in proprio favore. Decisiva la tenacia delle padrone di casa, ma anche la stanchezza accusata dalle ragazze del Legnano dopo il lungo viaggio affrontato per raggiungere la Sardegna.

La seconda gara termina così 13-6 per il Supramonte.