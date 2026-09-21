Una vittoria e una sconfitta nell’esordio stagionale della Vomien Legnano

È iniziata ufficialmente a Piacenza la nuova stagione agonistica della squadra di sitting volley della Vomien Legnano, impegnata domenica 20 settembre nella prima giornata del prestigioso turno interregionale promosso da CSI e US ACLI.

Una giornata ricca di emozioni, sport e condivisione ha visto la formazione legnanese misurarsi con alcune delle realtà più quotate del panorama nazionale.

La sconfitta contro Modena

Nel primo match del pomeriggio, programmato per le 16, la Vomien si è arresa al Modena Sitting Volley con il punteggio di 2-0.

Nonostante il risultato negativo, gli atleti e le atlete di Legnano hanno mostrato sprazzi di ottimo gioco e un carattere combattivo, pagando il peso della prima gara stagionale e la grande cinicità degli avversari.

La reazione contro Parma

Chiusa la prima sfida, la compagine legnanese è tornata subito in campo alle 17.30 per affrontare Gioco Parma.

Con una prestazione maiuscola, fatta di determinazione, affiatamento e giocate di alto livello, la Vomien ha conquistato una splendida vittoria per 2-0, riscattando immediatamente lo stop iniziale e chiudendo la giornata con il sorriso.

Un avvio positivo

Un avvio di torneo decisamente positivo per la Vomien Legnano, che dimostra di potersela giocare ad armi pari in un contesto di respiro nazionale.

Al di là del bilancio di una vittoria e una sconfitta, a trionfare sono stati lo spirito di squadra e i valori fondamentali dell’inclusione e dell’amicizia che da sempre contraddistinguono questo gruppo.

Avanti così e sempre forza Vomien!