Una storia lunga 40 anni per La Meserese

«Abbiamo raggiunto un traguardo storico, siamo l’Associazione di calcio amatoriale esistente più longeva della nostra zona». Ad annunciare il 40esimo anniversario de La Meserese, nata nel 1986 a opera del fondatore Giuseppe Porta, è Matteo Pagani, uno dei dirigenti della società, ex consigliere comunale di Mesero (fino al 2024) con delega a Sport e Politiche giovanili.

Le iniziative per celebrare l’anniversario nel segno della solidarietà

«Nel corso dell’anno 2026 saranno previste iniziative per sostenere, come abbiamo sempre fatto, l’Aisa (Associazione italiana sindromi atassiche), che lavora per stare accanto ai malati di atassia e si impegna con grande energia per mettere in campo tutti gli strumenti utili a rallentarla: supporta la fisioterapia e promuove la ricerca scientifica oltre a svolgere attività di informazione e sensibilizzazione», spiega Pagani.

Tra le varie iniziative che uniranno la celebrazione dell’anniversario e la beneficenza ci saranno «in primavera la realizzazione di una polo celebrativa con il logo del 40esimo anniversario creato dal nostro grafico e consigliere comunale Matteo Lui, che ringraziamo, e parte del ricavato andrà ad Aisa. A maggio inoltre vogliamo organizzare una partita benefica con le vecchie glorie de La Meserese contro i giocatori della squadra attuale e ci piacerebbe concludere poi tutti insieme con una cena, il cui ricavato andrà sempre ad Aisa, così come la donazione che abitualmente facciamo alla fine della stagione calcistica di circa mille euro – spiega Matteo Pagani – Inoltre sempre a maggio alla Festa delle associazioni saremo presenti anche noi con un gazebo e anche in quell’occasione faremo qualcosa per raccogliere fondi per l’Aisa, negli scorsi due anni abbiamo venduto le torte. Noi siamo sempre legati ad Aisa e il nostro scopo è donare».

L’associazione sportiva

Attualmente La Meserese conta 32 tesserati tra i 18 e i 42 anni, che da tre anni partecipano al Campionato Alto Milanese 1983 di Acsi, in cui competono 14 squadre. «In passato partecipavamo al campionato organizzato dall’Aisa, ma ora non esiste più perchè le squadre amatoriali della zona erano poche – spiega Pagani – Ringraziamo il Comune e il Vela Mesero che ci permettono di usare la struttura di via Verdi per gli allenamenti e per le partite quando giochiamo in casa il venerdì sera. Personalmente, avendo insistito io stesso negli anni passati come ex consigliere allo Sport per l’ampliamento del campo da calcio, degli spogliatoi e delle tribune, sono molto soddisfatto e contento dell’investimento per lo stadio annunciato dall’Amministrazione comunale per quest’anno».

L’attuale staff de La Meserese è composto dal presidente Massimiliano Temporiti, dal vice presidente Gabrio Fontana, dall’allenatore Aldo Incalcaterra, dai dirigenti Carlo Alberto Danelli, Matteo Pagani, Valerio Barni e Damiano De Biasi e infine dal Grafico Matteo Lui. «Ringraziamo anche i nostri sponsor, ne abbiamo una decina, per l’aiuto che ci danno: per le divise, il vestiario dei ragazzi, le borse, eccetera», conclude Pagani.