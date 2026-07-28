Una stagione perfetta per i Frogs: 21 su 21

Una stagione da incorniciare per i FROGS 65ers Legnano, che continuano il record positivo chiudendo con cinque vittorie su cinque l’InterConference Bowl, confermandosi l’unica squadra ancora imbattuta del Campionato Italiano Senior di Flag Football, e portando così il record stagionale a 21 vittorie e zero sconfitte.

L’ultima fatica

Nel weekend del 25 e 26 luglio, sul Mike Wyatt Field di Ferrara, infatti, si è tenuto l’ultimo appuntamento del Campionato Italiano Flag Football Senior prima della pausa estiva e dei Campionati Mondiali IFAF di Düsseldorf, che ha visto affrontarsi le 20 migliori squadre italiane emerse dalle due Conference, per definire il ranking nazionale in vista dei playoff.

La formazione dei 65ers ha affrontato e battuto e alcune delle migliori squadre della Conference B, partendo sabato proprio dalla capolista, Refoli Trieste, superata con un punteggio di 33-22, proseguendo poi con la vittoria per 26-13 su Ronin Ancona.

Nella giornata di domenica, più combattuta la partita contro Panthers Parma, superati dai FROGS 32-31, e poi le vittorie nette 55-12 su Predatori Golfo del Tigullio e 52-0 su Bengals Brescia a completare un weekend semplicemente perfetto.

Grazie ai risultati ottenuti a Ferrara, i FROGS 65ers blindano il primo posto nella Conference A, distanziandosi dai secondi, Mad Dogs Milano, che hanno subito all’InterConference Bowl la loro prima sconfitta, e restando l’unica formazione ancora imbattuta dell’intero Campionato Italiano Senior. Un traguardo che testimonia la qualità e il grande lavoro svolto dal team, capace di imporsi contro le migliori formazioni italiane, confermando quanto già espresso durante tutta la regular season.

I play off

Ora l’attenzione è dunque rivolta ai play off, in programma il prossimo 6 settembre sempre a Ferrara, che vedrà le dodici qualificate in base al ranking finale affrontarsi in quattro gironi da tre squadre. Le vincitrici di ciascun girone conquisteranno direttamente l’accesso alle Final Eight, mentre le seconde e le terze classificate si affronteranno negli spareggi che assegneranno gli ultimi quattro posti disponibili.

I FROGS 65ers, forti del loro percorso impeccabile, hanno già la certezza di presentarsi alla post-season come primi assoluti del campionato, con il preciso obiettivo di proseguire la striscia vincente, consapevoli che ai playoff è come ripartire da zero e sarà necessario mettere in campo ancora piùqualità, intensità e determinazione.