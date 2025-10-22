Nonostante la giovane età, hanno affrontato la stagione con la maturità e la grinta di veri campioni, lasciando il segno in ogni competizione

Cresciuti, determinati, completi. I ragazzi dell’U15 del Rho Baseball hanno dimostrato che la passione, la sportività e il lavoro di squadra possono portare a risultati straordinari.

Una stagione da incorniciare per i ragazzini “terribili” dell’under 15 del Rho baseball

La loro è stata una stagione quasi perfetta, dominata in Lombardia dove sono rimasti imbattuti: 18 vittorie su 20 partite, con le uniche due sconfitte arrivate in trasferta nel tabellone nazionale.

Un ruolino di marcia impressionante (.900) che li ha visti primi nel Campionato Nazionale – fase regionale e primi nella Coppa Lombardia, a una sola vittoria dalla Final Four Nazionale.

La grande finale del Rho baseball

La Final Four della Coppa Lombardia, disputata sul diamante del Marco Pistocchi, ha confermato la superiorità dei Cardz:

– Rho Baseball vs Old Rags Lodi: 18-4

– Senago vs Milano ’46: 10-2

-Finale: Rho Baseball vs Senago: 12-5

Ogni atleta ha contribuito con giocate di alto livello, ma una menzione speciale va a Mike71, autore di un fuoricampo da 105 metri al primo turno di battuta contro Lodi, che ha dato il via alla cavalcata vincente.

La tenacia e la sportività sono state le vere protagoniste, valori che questi ragazzi hanno incarnato in ogni partita.

Il passaggio dei grandi all’under 18

E mentre si chiude un capitolo, se ne apre un altro: un saluto ai “grandoni” del 2010, che hanno giocato la loro ultima partita nella categoria U15 e che ritroveremo nella prossima stagione insieme ai compagni più grandi nella categoria U18.

Questi ragazzi non hanno solo vinto: hanno dimostrato di meritare la vittoria. E il futuro, per il Rho Baseball, è più che promettente.

Prossimo appuntamento questa sera al Marco Pistocchi di via Trecate a Rho: la squadra U18 del Rho Baseball affronterà i Rookies in una partita decisiva per l’accesso alla Final Four della Coppa Lombardia, che si disputerà domenica a Lodi.