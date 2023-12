Una partita sofferta ma vittoriosa per i Knights

Un’altra partita sofferta, ma con esito diverso. Legnano riesce ad avere la meglio di Fiorenzuola dopo 40 minuti di equilibrio pressoché totale, con gli ultimi possessi che potevano pregiudicare i 2 punti conquistati dalla squadra di coach Paolo Piazza.

Un'altra partita sofferta per i Knights

La partenza è a strappi con Legnano e Fiorenzuola a mettere piccoli parziali alternati.

Sono Preti e Planezio a dettare i ritmi della gara finendo il primo quarto con 10 punti a testa che fanno le fortune delle rispettive squadre che chiudono il primo periodo sul 24-19.

Oltre alle prestazioni dei singoli, ci sono da sottolineare le due prove complessive delle squadre che, seppur rendendosi protagoniste di errori e disattenzioni, sono state in grado di concretizzare una partita ordinata e con buoni spunti da mettere nero su bianco.

Nei primi due quarti si segna tanto (51-48) e l’intervallo serve a coach Piazza e coach Dalmonte per apportare alcune modifiche, prendendo le misure degli avversari.

Nel terzo quarto Sacchettini e Seck si rendono protagonisti di un buon duello nel pitturato, in cui entrambi si dimostrano bravi nello sfruttare ogni tipo di imprecisioni del diretto marcatore per rimpolpare le statistiche.

Legnano trova due sprint vincenti a arriva anche sul +14 per poi chiudere il parziale sul 70-64

Ultimo periodo in cui Fiorenzuola con Seck, Preti e Sabic spinge sull’acceleratore per riprendere la gara che arriva al pareggio sul 74-74.

Per Legnano è Raivio a segnare in penetrazione i punti fondamentali per arrivare agli ultimi possessi con un vantaggio sufficiente a strappare una vittoria sul filo di lana.

Nonostante un vantaggio sprecato nell’ultimo quarto, Legnano riesce a spuntarla e a strappare un referto rosa dal peso specifico importante. Il risultato finale è di 86-84 in favore degli uomini di coach Piazza, consapevoli che sarà necessario ridurre al minimo i passi falsi che si sono visti fino a questo punto del campionato, continuando anche nella prossima gara di sabato a Caserta.

Il tabellino della partita

SAE SCIENTIFICA LEGNANO - FIORENZUOLA BEES 86-84 (24-19, 27-29, 19-16, 16-20)

SAE Scientifica Legnano: Nik Raivio 25 (8/14, 0/1), Marco Planezio 17 (3/6, 2/6), Michael Sacchettini 16 (6/9, 0/0), Tommaso Marino 13 (0/2, 3/4), Juan Marcos Casini 10 (2/3, 1/5), Andrea Sipala 5 (2/3, 0/0), Alberto Fragonara 0 (0/2, 0/2), Maurizio Ghigo 0 (0/0, 0/1), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0), Matteo Dagri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 26 / 27 - Rimbalzi: 26 8 + 18 (Nik Raivio 9) - Assist: 15 (Tommaso Marino 7)

Fiorenzuola Bees: Jacopo Preti 24 (5/6, 4/9), Emir Sabic 20 (3/5, 3/8), Magaye Seck 11 (4/4, 0/0), Riccardo Bottioni 9 (2/6, 1/2), Ilija Biorac 8 (4/5, 0/1), Alessandro Voltolini 5 (2/3, 0/0), Mourtada Gaye Serigne 3 (0/1, 1/1), Federico Ricci 2 (1/5, 0/0), Alessio Re 2 (1/1, 0/0), Noah Giacchè 0 (0/1, 0/0), Niccolò Venturoli 0 (0/0, 0/0), Matteo Bettiolo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 16 - Rimbalzi: 32 10 + 22 (Magaye Seck 9) - Assist: 21 (Emir Sabic, Noah Giacchè 5)