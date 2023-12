Droga vicino al bidone della batterie usate: arrestato il pusher

Droga vicino al bidone delle batterie usate a Legnano: Polizia di Stato arresta lo spacciatore.

Droga vicino al bidone delle batterie

A finire nei guai sono stati un 23enne, italiano, arrestato, e un 19enne, ucraino, denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio. In azione la Polizia di Stato impegnata a Legnano in servizi di prevenzione e repressione della vendita e del consumo di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di lunedì 4 dicembre 2023, nella zona dell'Oltrestazione, i poliziotti avevano notato un 19enne che stava recuperando della marijuana in un'area verde, vicino ad un bidone della raccolta delle batterie usate. La mattina dopo, ecco l'intervento: dopo aver attentamente sviluppato una segnalazione, l'Ufficio controllo del territorio del commissariato ha proceduto a sequestrare diverso materiale nell'abitazione di un 23enne, poco distante dal centro: è qui che sono infatti stati trovati 200 grammi di hashish, 16,5 grammi di marijuana, 1380 euro in contanti, un cellulare, bilancini di precisione e coltelli ancora intrisi di sostanza stupefacente così come altri elementi utili per il proseguo delle indagini.

I provvedimenti

Il 23enne è stato arrestato mentre per il 19enne è scattata la denuncia in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio. Anche la sostanza e il cellulare del giovane notato vicino al bidone sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti investigativi.