Una nuova realtà sportiva: è nata l’Asd Vanzaghello 2025

Sport

La società è pronta a dare il via alla prossima stagione che la vedrà impegnata nel campionato di Terza Categoria della Lega Nazionale Dilettanti

Una nuova realtà sportiva in paese. È nata l’Asd Vanzaghello 2025, società calcistica dilettantistica.

La squadra

La sera di giovedì 24 luglio si è tenuta la presentazione ufficiale, con la società pronta a dare il via alla prossima stagione che la vedrà impegnata nel campionato di Terza Categoria della Lega Nazionale Dilettanti.

Il valore

«Lo sport è un valore sociale oltre che competitivo. Questa nuova squadra rappresenta un’opportunità per coinvolgere i giovani, le famiglie e far crescere una comunità più coesa e unita dalla passione – ha commentato il sindaco Arconte Gatti – Buon inizio e soprattutto un grosso “in bocca al lupo” per le sfide che attendono la società, i giocatori e tutto lo staff tecnico».