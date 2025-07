Una new entry nello staff dei Knights

Dopo una collaborazione iniziata nella passata stagione, Nicolo' Cuturello viene ufficialmente inserito nello staff della prima squadra di Legnano come terzo assistente di coach Paolo Piazza.

Esperto di statistica, studia le partite con un occhio clinico approfondito, per dare a Piazza e Giglietti dei riferimenti molto precisi sugli avversari e sulle tendenze delle prestazioni delle ultime partite.

Presente nello staff campione della DR3 di Giglietti, oltre alla prima squadra, Cuturello sarà impegnato con la U19 dei Knights, con cui anche negli anni passati ha ottenuto ottimi risultati.

Basilico:

"E' sempre una grande soddisfazione quando dei ragazzi cresciuti nel nostro settore giovanile arrivano in prima squadra. A volte sono giocatori, altre volte sono allenatori; Cuturello ha giocato gli ultimi anni di giovanile con i nostri colori, ma soprattutto si è fatto notare come allenatore e con l'ottimo contributo della passata stagione, si è meritato la conferma in panchina della B per il prossimo anno".