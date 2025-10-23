Un weekend di ottimi risultati per la Ginnastica Skill

Il 18 e 19 ottobre si è disputata a Cornaredo la prima prova di gara del Torneo Winter Club

Un weekend ricco di emozioni e successi per i settori Silver e Gold della società Ginnastica Skill di Canegrate.

Il 18 e 19 ottobre si è disputata a Cornaredo la prima prova di gara del Torneo Winter Club, competizione a squadre del settore Silver della ginnastica ritmica, che ha visto protagoniste le atlete della nostra società, impegnate in pedana con grinta, eleganza e determinazione.

Le ginnaste hanno dimostrato grande impegno, conquistando ottime posizioni in classifica in tutte le categorie. Gli esercizi presentati sono stati eseguiti con precisione e personalità, segno del costante lavoro svolto in palestra e della crescita continua delle ginnaste.

I risultati nella categoria Allieve

Nella categoria LB Allieve le skilline Rebecca De Simone, Sophie Morandi ed Elisa Pucci ottengono il titolo di Campionesse Regionali, raggiungendo il primo gradino del podio su ben trentuno squadre partecipanti.

Nella stessa categoria la squadra composta da Alice Almasio, Lavinia Usai e Mia Cavarretta raggiunge un’ottima quinta posizione assoluta.

Nella singole specialità di attrezzo Rebecca ottiene il primo posto sia alla fune sia al cerchio, Lavinia il primo posto alle clavette, Sophie il terzo posto alla palla ed Alice il terzo posto alla fune.

Nella categoria LD Open le ginnaste della squadra composta da Rachele Monaco, Carolina Cappellotto ed Emma Parini, sostenute a bordo pedana dalla compagna Noemi Liardo purtroppo assente a questa prova per infortunio, ottengono il titolo di Vice Campionesse regionali.

Nei singoli attrezzi Rachele ottiene il primo posto alla fune, Carolina il secondo posto al cerchio e il terzo alle clavette ed Emma il terzo posto alla palla.

Nella categoria LD Allieve la squadra formata dalle skilline Marta Zoia, Sofia Splendore ed Agnese Fornara termina la propria gara in una buonissima settima posizione assoluta.

Nella categoria LC Allieve la squadra composta Zoe Mingardo, Maya Tamagni, Emma Sidoti e Giorgia Borroni conclude la propria gara in quinta posizione assoluta, seguita in sesta posizione dalla nostra squadra più giovane, formata da Vera Olgiati, Clara Sandri, Martina Mariuzzo e Giada Donadio.

Nella stessa categoria la squadra composta da Martina Stirparo, Asia Giannella, Melissa Panetta, Marta Restelli e Ginevra Lampugnani chiude questa prima prova nell’ottava posizione, seguita dalla squadra formata da Marta Croci, Gaia Conte, Eleonora Baratto e Giorgia Biondi, che concludono nella nona posizione della classifica.

Le singole specialità

Nelle singole specialità Martina ottiene il primo posto al nastro e il terzi alla fune, Giada il terzo posto alle clavette, Marta il terzo posto al cerchio, Emma il terzo posto al nastro e Giorgia il terzo posto alla palla.

Nel palazzetto di Candelo il 17, 18 e 19 ottobre è andata in scena la Prova Interregionale di Specialità Gold.

Nella categoria Junior 2 Sofia Nebuloni conquista un ottimo ottavo posto assoluto alla palla. Nella stessa categoria Elisa Santalini scende in pedana con palla e clavette, concludendo in quattordicesima posizione per entrambi.

Gaia Tandin nella categoria Senior 1 gareggia con un’esercizio alle clavette, concludendo in dodicesima posizione, mentre Agata Lucchini, Senior 2, termina la sua prestazione al nastro in undicesima posizione.

Gaia e Agata scendono nuovamente in pedana con il loro esercizio di coppia con cerchio e clavette, che concludono in tredicesima posizione.

Nella categoria Junior 1 Chiara Bertelli termina il proprio esercizio alla palla in quindicesima posizione assoluta mentre alcune imprecisioni nell’esercizio con il cerchio la fanno scivolare al ventisettesimo posto.

Alcune incertezze hanno inevitabilmente influenzato i risultati finali di questa difficile competizione, ma non oscurano i grandi miglioramenti ottenuti dalle nostre ginnaste e la determinazione e la grinta con cui hanno affrontato una pedana così importante e dal grande valore tecnico.

La società Skill è molto soddisfatta dei traguardi raggiunti e dell’impegno mostrato da tutte le sue atlete in entrambi i settori Silver e Gold.

Con questo brillante inizio di stagione, l’obiettivo è continuare a migliorare e affrontare con entusiasmo le prossime competizioni.