L’associazione sportiva “Ardita Combat Club” di Magenta celebra con orgoglio i risultati straordinari ottenuti dai propri atleti nel fine settimana, protagonisti sia sul palcoscenico europeo sia in ambito regionale.
Un weekend di medaglie per l’Ardita Kombat
Al Campionato Europeo Open di pugilato WBFC, i giovani talenti di Ardita Combat hanno conquistato tre prestigiose medaglie:
– Federico Rijitano – Medaglia d’Oro
– Deniel Arrabito – Medaglia d’Oro
– Mirko Bellino – Medaglia d’Argento
Prestazioni di altissimo livello che confermano la crescita tecnica dei ragazzi e il lavoro costante svolto dal team di allenatori.
Trionfo anche al Torneo Lombardia Open di Federkombat, dove entrambe le atlete in gara hanno conquistato il gradino più alto del podio:
– Martina Combi – Oro
– Francesca Salieri – Oro
Una menzione speciale va a Martina Combi, attualmente impegnata in Tailandia in un intenso programma di allenamento presso uno dei migliori camp del Paese, insieme al suo maestro Davide Giacometti. La sua dedizione è motivo di grande orgoglio per tutta la società.
I complimenti da parte dell’assessore
A portare i saluti istituzionali all’Associazione è stata l’Assessore allo Sport Mariarosa Cuciniello, che ha voluto congratularsi personalmente con tutti gli atleti:
“Questi giovani rappresentano un esempio di impegno, costanza e passione. I loro risultati sono motivo di grande soddisfazione per la nostra comunità. A loro e ai loro allenatori rivolgo un sincero ringraziamento per portare alto il nome del nostro territorio.”