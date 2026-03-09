Un weekend di medaglie per l’Ardita Kombat

L’associazione sportiva “Ardita Combat Club” di Magenta celebra con orgoglio i risultati straordinari ottenuti dai propri atleti nel fine settimana, protagonisti sia sul palcoscenico europeo sia in ambito regionale.

Al Campionato Europeo Open di pugilato WBFC, i giovani talenti di Ardita Combat hanno conquistato tre prestigiose medaglie:

– Federico Rijitano – Medaglia d’Oro

– Deniel Arrabito – Medaglia d’Oro

– Mirko Bellino – Medaglia d’Argento

Prestazioni di altissimo livello che confermano la crescita tecnica dei ragazzi e il lavoro costante svolto dal team di allenatori.

Trionfo anche al Torneo Lombardia Open di Federkombat, dove entrambe le atlete in gara hanno conquistato il gradino più alto del podio:

– Martina Combi – Oro

– Francesca Salieri – Oro

Una menzione speciale va a Martina Combi, attualmente impegnata in Tailandia in un intenso programma di allenamento presso uno dei migliori camp del Paese, insieme al suo maestro Davide Giacometti. La sua dedizione è motivo di grande orgoglio per tutta la società.

A portare i saluti istituzionali all’Associazione è stata l’Assessore allo Sport Mariarosa Cuciniello, che ha voluto congratularsi personalmente con tutti gli atleti:

“Questi giovani rappresentano un esempio di impegno, costanza e passione. I loro risultati sono motivo di grande soddisfazione per la nostra comunità. A loro e ai loro allenatori rivolgo un sincero ringraziamento per portare alto il nome del nostro territorio.”