Un successo a testa tra Parma e Legnano nel big match d’esordio

Si apre con una vittoria per parte la sfida di cartello del Girone A della Serie A2 di softball tra Old Parma e Voden Medical Legnano, andata in scena sul diamante dell’impianto “Quadrifoglio” di Parma.

La doppia sfida

Le due squadre arrivavano all’appuntamento dopo percorsi differenti in Coppa Italia: le lombarde reduci da un doppio successo contro Avigliana, che ha garantito loro l’accesso alle Final Four di settembre, le emiliane invece eliminate dopo il confronto con il Milano 1946.

In gara 1 è stata la Voden Medical Legnano a partire con il piede giusto, imponendosi per 7-2 al termine di una prova solida e concreta. Undici valide, una difesa ordinata e un’ottima prestazione in pedana hanno permesso alle ospiti di indirizzare subito il match a proprio favore, gestendo poi con autorità il vantaggio.

La reazione della Old Parma non si è però fatta attendere nella seconda sfida. La Voden Legnano ha scelto di dare spazio a più lanciatrici giovani, alla prima esperienza in Serie A2, pagando inevitabilmente qualcosa in termini di solidità. Alcune incertezze difensive e una sola valida all’attivo, unite alla prestazione convincente della pedana emiliana, hanno portato alla chiusura anticipata dell’incontro al quarto inning sul punteggio di 10-0 per le padrone di casa.

Un pareggio che rispecchia quanto visto in campo: due squadre di alto livello, destinate a giocarsi un ruolo da protagoniste per tutta la stagione.