Un punto in trasferta per la Fo.Co.L Legnano

Trasferta in terra bergamasca a Gorle per la Fo.Co.L Legnano che riesce a portare a casa solo un punto essendo arrivata al quinto set.

Un punto in trasferta per la Fo.Co.L

Anche se purtroppo la Fo.Co.L Legnano torna a casa dalla trasferta bergamasca di Gorle con una sconfitta, comunque si muove la classifica, seppur di un solo punto, in virtù del KO al quinto set contro le ragazze della Warmor.

Punto che comunque risulta importante per via della contemporanea caduta casalinga di Crema, che ora si allontana al quarto posto a -5, nell’ottica della corsa playoff, dove si qualificano, ricordiamolo, soltanto le prime tre.

Il sabato sera bergamasco ha offerto una partita dalle molteplici facce, con le padrone di casa spigliate e on fire in diverse occasioni ma capaci anche di cedere a 15 il secondo set.

Legnano ha avuto la prontezza per ribaltare poi lo svantaggio (2-1), prolungando le sorti dell’incontro al tie-break, il secondo consecutivo dopo quello casalingo contro Crema, dove ha anche ben capitalizzato nelle fasi iniziali, salvo poi farsi recuperare da Teli&Co.

Fra una settimana, per la 21^ giornata, le Coccinelle se la vedranno nuovamente in trasferta, al PalaNatta di Milano, contro la seconda forza del campionato: Bracco Pro Patria Milano. Un match incandescente che potrebbe incidere in modo importante sulla fisionomia della classifica.

Il primo set, che vede la Fo.Co.L schierarsi con Roncato al palleggio, Simonetta opposto, Mazzaro e Cavaleri in banda, Aliberti e Carcano al centro, con Brogliato libero, ha per filo conduttore un tira e molla continuo, dal primo all’ultimo scambio. Avanti 3-1 Gorle, che prende fiducia e conserva sempre un minimo vantaggio, sebbene Legnano accorci gradualmente, fino al 10-10, siglato da Simonetta. La successiva fast di Aliberti non spegne la voglia bergamasca e la Warmor trova un nuovo allungo (14-11). Con Mazzaro e Carcano le biancorosse ritrovano l’equilibrio (15-15) ma ancora una volta Gorle ricostruisce il gap (19-15). A nulla servono i tentativi legnanesi di rientrare e la squadra di casa pesca l’1-0.

Il secondo set e il finale di partita

Nel secondo set Legnano spinge subito sull’acceleratore, lasciando Gorle al palo (1-6), con Capitan Cavaleri sugli scudi nelle prime azioni offensive che la vedono protagonista, poi è il turno di Simonetta, che stampa anche un potente ace (2-9). La risposta bergamasca comunque è concreta e porta le ragazze di coach Licata a -3 (10-13), sebbene subito Legnano riesca a riorganizzarsi e a infilarsi ancora fra le maglie della retroguardia avversaria, che subisce Cavaleri, brava anche a muro (10-18). La difesa tiene con Brogliato dietro, coadiuvata dalle compagne di reparto, con successivi contrattacchi poderosi (Aliberti e ancora Cavaleri per il 14-22). L’1-1 è poi confezionato da Roncato, che spennella dai 9 metri.

La terza frazione pare proseguire la trama precedente, con Cavaleri e compagne molto propositive (2-7). Questa volta però la rincorsa di Gorle non si ferma e le bergamasche riacciuffano la parità sul 10-10. La fast di Carcano regala un nuovo +2 a Legnano, che si accende grazie ai due muri di Simonetta e Mazzaro, inframmezzati dall’attacco in fast di Aliberti (13-17). Il time-out di casa è provvidenziale, al rientro in campo infatti Gorle trova un buon mini-break che porta fiducia nel gruppo, bravo nel ritrovarsi sul 20-20. Spinta dall’entusiasmo, Gorle non si fa pregare e riesce ad accaparrarsi il set, nonostante subisca prima il 23 pari firmato Monni dalla battuta.

Subito Gorle avanti nel IV (5-1) con Teli e Marini; la Warmor sfrutta il buon momento per accelerare (12-5, 13-7). Legnano accorcia con Banfi e Simonetta (14-12), mettendo in campo una bella reazione e sorpassando sul 15-16 grazie al muro di Simonetta e alla fast di Aliberti. Legnano ha la forza per andare anche sul +3 (17-20) con tripla Simonetta, Gorle accusa il colpo e la partita prosegue al tie-break.

La quinta e ultima frazione di gioco ha per protagonista nelle battute iniziali Legnano (1-5) che predomina grazie alle sue attaccanti. La Warmor Gorle però torna rivitalizzata dal time-out, inanella un break fondamentale che caccia la Fo.Co.L a -4, per poi spegnere definitivamente le luci al PalaLovato sul +6.

Il tabellino

Warmor Gorle-Fo.Co.L Volley Legnano 3-2

(25-21, 15-25, 25-23, 22-25, 15-9)

Warmor Gorle: Colleoni A. 18, Felappi 20, Manzoni, Nava 5, Scialanca (L), Secomandi, Pillepich 13, Marini 6, Vukovic 2, Bolis (L), Vecchi, Teli (C) 18, Perletti, Colleoni G. Allenatore: Licata. Assistente: Staforini.

Note: 4 ace (8 errori in battuta), 47% in ricezione (20% perfetta), 36% in attacco, 15 muri.

Fo.Co.L Volley Legnano: Lenna, Valli (L), Carcano 8, Monni 1, Simonetta 17, Aliberti 15, Brogliato (L), Banfi 4, Cavaleri (C) 9, Fantin, Mazzaro 9, Roncato 1, Broggio. Allenatore: Uma. Assistente: Lumastro.

Note: 6 ace (9 errori in battuta), 53% in ricezione (22% perfetta), 27% in attacco, 12 muri.