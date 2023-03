Finiscono contro un muro di recinzione: quattro ventenni in fin di vita

Questa notte, 19 marzo, quattro ventenni sono rimasti vittima di un incidente a Robecco sul Naviglio: sono stati trasportati in codice rosso in ospedale.

Grave incidente nella notte: quattro ventenni in fin di vita

Sono stati tutti trasportati in codice rosso, uno in elisoccorso, i quattro giovani che stanotte intorno all'una sono rimasti vittima di un incidente in via Gorizia finendo contro un muro di recinzione di una casa e abbattendolo. Sul posto dell'incidente sono arrivate sei ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso.

Coinvolti quattro ragazzi di 21, 24, 19 e 29 anni: i ragazzi, con l'aiuto dei Vigili del Fuoco, sono stati estratti dalle auto e curati inizialmente sul posto. Successivamente uno è stato elitrasportato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso, un altro in ambulanza sempre allo stesso ospedale, e gli altri due in codice rosso all'ospedale San Carlo e all'ospedale di Legnano. Un'ultima persona in codice giallo è stata trasportata all'ospedale San Carlo di Milano.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso per i rilievi del caso e per capire l'esatta dinamica del sinistro.

Il luogo dell'incidente