Un fantastico bronzo di Zona Tecnica per la coppia della Ritmica Nervianese alle palle: Martina Negri e Valentina Fabiano ottengono il 3 posto e il passaggio al Campionato Italiano di Campobasso del prossimo 12 aprile.

Un grande risultato per le atlete della Ritmica Nervianese

La ciliegina sulla torta arriva da Fabiola Sutera che nella specialità palla Senior 2 ottiene il passaggio al campionato italiano con un bellissimo 23,55 suo best score della stagione. Un risultato importante per la nostra società che per il 6 anno consecutivo e’ ammessa al campionato italiano.

Un applauso anche alle ragazze del 2012 all’esordio in questi campionato: Lisa Marinoni e Alessia Napolitano e a Giulia Imbrea che al primo anno nella categoria Senior 2 ottiene due ottimi decimi posti alla palla e al nastro.