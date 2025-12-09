La sfida di sabato tra Rugby Parabiago e Livorno, disputata in terra toscana, ha visto i rossoblù imporsi al termine di una prova una prova intensa da parte di entrambe le squadre in campo.

Un fine settimana di vittorie per il Rugby Parabiago

È stato chiaro fin dall’inizio che non sarebbe stata una gara semplice: il Livorno ha confermato tutto il suo valore, mettendo pressione e creando difficoltà ai nostri in alcune situazioni. Con il passare dei minuti, però, il Parabiago ha trovato continuità nel proprio gioco e ha preso il controllo dell’incontro, fino a centrare con autorevolezza l’obiettivo della vittoria.

“Siamo contenti della prestazione di oggi – ci racconta l’Head Coach Daniele Porrino a fine gara. Sapevamo che non sarebbe stata una trasferta facile, anche per il lungo viaggio in pullman e la sveglia al mattino presto. Il Livorno non è un avversario semplice: sono una squadra molto giovane con innesti d’esperienza e molto aggressiva. Noi siamo partiti molto bene e abbiamo fatto un bel gioco nel primo tempo per poi, attraverso i cambi, riuscire a metterli in difficoltà soprattutto in fase di conquista e non permettergli di riavvicinarsi col punteggio. Siamo soddisfatti della partita e del gioco espresso, anche se ci sono sicuramente aspetti da migliorare. Adesso ci aspetta l’ultima partita di queste 11 che abbiamo fatto in questo periodo e lavoreremo in questa settimana preparandola al meglio: siamo pronti, siamo concentrati, siamo motivati.”

L’ultimo match del 2025 vedrà i nostri colori impegnati sul campo di Calvisano il prossimo sabato alle ore 16:30: una partita tutta da vivere prima del meritato riposo natalizio. Forza ragazzi, #alépara!

Il tabellino della partita

Livorno, Stadio “Carlo Montano” – sabato 6 dicembre 2025

Campionato Serie A, girone 1, V giornata

Livorno Rugby 1931 v Rugby Parabiago 24-36 (p.t. 12–24)

Punti conquistati in classifica: Unicusano Livorno 1, Parabiago 5.

Marcatori p.t. 2’ cp Grassi N. (0-3), 3’ m. Cocca tr. Silva Soria (0-10), 12’ m. Casini T. tr. Del Bono (7-10), 18’ m. Paz tr. Silva Soria (7-17), 20’ m. Paz tr. Silva Soria (7-24), 24’ m. Casini T. (12-24); s.t. 5’ m. Cristiglio L. (17-24), 11’ m. Cornejo tr. Silva Soria (17-31), 28’ m. Grassi N. (17-36), 38 m. Mannelli tr. Del Bono (24-36).

Livorno Rugby 1931: Del Bono; Casini T., Cristiglio L. (28’ st Piram), Mannelli E., Bianchi S.; Tomaselli J., Rossi; Mbandà, Freschi L. (12’ st Tori), Ianda D.; Gragnani Giac. (cap.) (28’ st Piras), Gambini (22’ st Chiti); Tangredi (8’ st Ficarra), Giammattei, Ficarra (1’ st Andreotti M.). A disp.: Nannoni, Raffo, Fedi F.. All.: Gianluca Guidi.

Rugby Parabiago: Grassi N. (31’ st Grassi F.); Cocca (10’ st Coffaro), Paz (cap.), Hala, Svida (10’ st Moioli); Silva Soria, Zanotti; Mugnaini, Invernizzi (10’ st Salvetti), Messori (24’ st Ferrazzi); Toninelli, Bertoni (10’ st Caila); Antonini (10’ st Castellano), Ceciliani (10’ st Cornejo), Moscioni. All.: Daniele Porrino.

Arbitro: Paolo Acciari di Perugia.

Note: espulsioni temporanee nel p.t. per Paz (41’) e nel s.t. per Ianda (9’).

La sfida di serie C contro Milano

I cinque punti conquistati dai rossoblù risultano particolarmente preziosi per chiudere al meglio la stagione e guardare con fiducia al prossimo incontro con Crema, che si disputerà al Venegoni – Marazzini domenica prossima.

“Partita sotto controllo dall’inizio alla fine – ci racconta l’Head Coach Juan Pablo Sanchez. In attacco abbiamo fatto sicuramente una buona partita anche se si può fare ancora meglio, perché abbiamo buttato via qualche pallone. Siamo stati superiori a livello fisico, siamo stati superiori in mischia. L’unico campanello dall’allarme è la testa, perché non riusciamo a tenere la concentrazione durante tutti gli 80 minuti. Alla fine abbiamo concesso a loro troppi punti per disattenzioni nostre. Entrando più nel merito, i ragazzi si sono mossi abbastanza bene in attacco, con tanti movimenti studiati in allenamento e così si sono viste delle mete davvero pregevoli. Dobbiamo cercare di concretizzare di più, essere più collegati in difesa e attacco e anche essere più cinici: ci rilassiamo troppo pensando che porteremo a casa il risultato, ma questa cosa va cambiata, perché le partite che arriveranno più avanti saranno più dure e non potremo permetterci di essere superficiali nell’atteggiamento complessivo. Complimenti comunque alla squadra per aver fatto una buona partita e aver guadagnato i 5 punti: ora testa alla prossima domenica con Crema, con la quale vogliamo chiudere al meglio questo inizio di stagione.”

L’appuntamento per i tifosi sarà quindi domenica prossima al Red&Blue Stadium alle ore 14:30.