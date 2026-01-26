E’ stato un fine settimana ricco di soddisfazioni per il Calcio Canegrate, protagonista assoluto nei campionati agonistici e nei tornei giovanili, con risultato che confermano l’ottimo lavoro svolto dal settore giovanile.
Un fine settimana di vittorie per il Calcio Canegrate
Nella categoria Under 15 (classe 2011), i ragazzi di Canegrate conquistano una vittoria importante contro l’Academy Legnano, imponendosi per 2-0. A firmare il successo sono Slavazza e Febbraio, autori delle reti che permettono alla squadra di salire al secondo posto in classifica, a sole due lunghezze dalla capolista Rhodense, mantenendo vivo il sogno primato.
Grande prestazione anche per l’Under 16 Regionale (classe 2010), che supera la Rhodense (1-2) in una sfida di alto livello. Decisive le reti di Avanzo e Dell’ascenzione, che regalano tre punti preziosi e confermano la solidità del gruppo.
Ottima partita quella giocata dall’Under 17 Regionale Elite (classe 2009), che esce vittoriosa dallo scontro con Sant’Angelo (1-2), dimostrando carattere.
Le attività delle scuole calcio
Ottimi riscontri arrivano anche dall’attività della scuola calcio: l’Under 11 (classe 2015) conquista un eccellente secondo posto nel Torneo dei Centri Tecnici MIlan, mettendosi in evidenza contro società di alto profilo come Milan e Cimiano.
Un weekend che certifica la bontà del progetto sportivo del Calcio Canegrate, capace di ottenere risultati importanti sia in termini di classifica sia nello sviluppo dei giovani talenti.