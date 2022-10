Un fine settimana di soddisfazioni per il Rugby Parabiago

Davvero tante le soddisfazioni che i ragazzi e le ragazze del Rugby Parabiago si sono tolti nel weekend appena trascorso, con tante compagini a partire dai più piccoli fino ad arrivare alle seniores scesi in campo per onorare i colori rossoblù.

Grandi prestazioni per il Rugby Parabiago

Una serie di ottime prestazioni e risultati culminati con la vittoria al cardiopalma della prima squadra maschile sul CUS Milano, con una meta all’ultimo istante del pilone Juan Ignatio Castellano trasformata dal “Facu” Silva Soria, per un 15-16 che fino a pochi minuti prima sembrava un miraggio e che ha tolto il fiato a tutti i tifosi in attesa del calcio di trasformazione che ha significato il sorpasso.

“Da un punto di vista tecnico non è stata una partita bellissima” - esordisce il DT Daniele Porrino. “Sono molto orgoglioso della partita dei ragazzi perché ci hanno creduto fino alla fine. Dopo il rosso incassato dopo una ventina di minuti avrebbero potuto perdersi; invece sono stati davvero molto bravi: hanno continuato a crederci, a lavorare, anzi sono cresciuti durante il match e sono riusciti a strappare con i denti questa vittoria all’ultimo minuto. Sono cose che fanno bene: volevamo sfatare il tabù di non vincere mai a Milano e ce l’abbiamo fatta nonostante questo

campo non sia facile e nonostante i derby da un punto di vista mentale si facciano sempre sentire. Abbiamo dimostrato un ottimo carattere e siamo riusciti a dominare in mischia nonostante l’uomo in meno. Sicuramente dobbiamo lavorare ancora per essere più ordinati, per non regalare palloni, per riuscire a capitalizzare tutto quello che si ha, ma non posso che fare comunque tanti complimenti alla squadra.”

La vittoria dei Galletti ha seguito l’ottima prestazione dei Cadetti che nella partita del Campionato di Serie C con Rugby Crema ha battuto i Cremaschi con il risultato finale di 29-9. Ampia la soddisfazione del Coach Federico Williams per la vittoria.

“È stata una partita altalenante - dichiara Federico a fine match - Abbiamo iniziato abbastanza bene con un buonissimo lavoro in mischia chiusa e in touche. Dopo ci siamo dimenticati del punto d’incontro per cui abbiamo subito un po’ e siamo entrati nella partita che volevano gli avversari. Nel secondo tempo abbiamo ripreso in mano le redini e abbiamo rimesso in ordine la partita, con velocità e un’ottima mischia, vincendo meritatamente. Ora ci attende un periodo intenso di allenamenti per arrivare preparati al match importantissimo con il Rugby Bergamo: la mente è già sul futuro".

Ottimi anche i risultati delle Juniores maschili e femminili.

A Gossolengo, nell’attività organizzata dal CRL, la nostra Under15 femminile porta a casa tre dei quattro match disputati, mostrando ottime qualità di squadra e un percorso che sta mostrando continui miglioramenti nel gioco e nel carattere. I nostri ragazzi dell’Under 17 vincono largamente a Cernusco sul Naviglio per 3 a 69, ipotecando il

passaggio nel campionato interregionale élite! La squadra scesa in campo con il Rho, nella quale i nostri atleti sfoderano un’altra buonissima prestazione, vincono 29 a 7 con Tradate.

Splendida anche la prestazione anche della nostra Under 19, che sul campo di casa batte il Velate per 53-0. Infine, anche VIVI energia Minirugby Parabiago è sceso in campo sabato e domenica in tornei dove i nostri colori hanno brillato insieme al sorriso di tanti piccoli atleti. Ottima la prestazione dei galletti della Under 13 ospitati da Amatori Union Milano nel campo di via Iseo per il Festival dei beni confiscati alle mafie. Un evento di sport che tutti gli anni si pone l’obiettivo di informare e sensibilizzare la cittadinanza sull’azione di contrasto alle mafie a Milano

e sul riutilizzo dei beni sottratti al controllo e all'uso della criminalità organizzata.

I giovani rossoblù hanno dimostrato una costante crescita sia sul piano attitudinale sia tecnico, frutto dell'impegno espresso durate gli allenamenti in un torneo con un risvolto sociale importante su un campo che nel 2011 è stato teatro di un incendio di stampo mafioso. In campo a Parabiago e a Cinisello anche i piccoli di Under 7, 9 e 11 che, all’insegna del divertimento, con grinta e tenacia hanno mostrato tanta voglia di giocare mostrando ottimi spunti

e una passione che li porterà lontano, nello sport come nella vita.

I RISULTATI DEL WEEKEND

UNDER 15/F

Parabiago - Lombardia 25-15

Parabiago - Cus Milano2 35-35

Parabiago -Orio 35-0

Parabiago - Cus milano1 20-35

UNDER 17/M

Cernusco Rugby - Rugby Parabiago 3-69

Rho/Rugby Parabiago - Tradate 29-7

UNDER19/M

Rugby Parabiago - Rugby Velate 53-0

CAMPIONATO DI SERIE C/M

Rugby Parabiago - Rugby Crema 29-9

CAMPIONATO SERIE A/M

Cus Milano - Rugby Parabiago 15-16