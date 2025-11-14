Sabato 15 e domenica 16 novembre in campo tutte le categorie: in casa arrivano Accademia Inter, Robur 1919, Castellanzese, Pro Patria e altre formazioni lombarde. Diverse squadre impegnate anche in tornei esterni.

Un fine settimana di grandi sfide al campo del Calcio Canegrate

Un fine settimana ricco di appuntamenti per il Calcio Canegrate, che si prepara a vivere due giorni intensi al campo sportivo comunale “Sandro Pertini” di Via Terni a Canegrate, tra partite casalinghe e prestigiosi tornei fuori casa. Le squadre giovanili, dall’Under 8 all’Under 17, saranno protagoniste di numerosi match, segno di una stagione viva e partecipata.

Sabato 15 novembre, Tutti in campo a Via Terni, si parte già al mattino con le categorie più giovani:

Ore 10:30 – le due squadre casalinghe Under 11 (2015) affrontano Pro Patria ed Accademia Vittuone

Ore 10:45 – le due Under 9 (2017) affrontano Accademia Bustese e San Giuseppe

Nel pomeriggio spazio ai più grandi, col finale di giornata che profuma di derby tra Canegrate e Castellanzese:

Ore 14:30 – Under 13 (2013) vs Robur 1919

Ore 16:30 – Under 13 (2013) vs Accademia Bustese

Ore 18:15 – Under 12 (2014) vs Castellanzese

Un sabato all’insegna dello sport, con entusiasmo e divertimento sugli spalti e tanta voglia di crescere in campo.

Il calendario di domenica 16

Ma lo spettacolo calcistico non finisce qui e domenica 16 novembre si apre con due match importanti:

Ore 10:30 – Under 17 (2009) vs Accademia Inter

Ore 10:45 – Under 14 (2012) vs SC United

Il Calcio Canegrate sarà presente anche a tornei esterni di rilievo:

L’Under 10 (2016) sarà protagonista al torneo Champions League

L’Under 9 (2017) parteciperà al Torneo Ausonia

I piccoli dell’Under 7 (2019) scenderanno in campo al Torneo Scarioni

Un weekend che conferma l’impegno e la crescita del settore giovanile canegratese, sempre più presente nei circuiti regionali. Il club invita genitori, amici e tifosi a riempire gli spalti e sostenere i propri ragazzi in questa emozionante due giorni di sport.