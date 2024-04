L’ A.S.D. OSL Calcio Garbagnate ha avviato il Progetto Atleti con Rispetto per sensibilizzare i suoi tesserati e tutti le figure che ruotano intorno alla società su temi fondamentali per la crescita dei ragazzi.

Un corso sul rispetto per gli atleti dell'Osl Calcio Garbagnate

Il Progetto prevede una serie di iniziative di informazione, educazione e formazione incentrate sul rispetto di genere, delle diversità e dei corretti comportamenti relazionali e sportivi. Ricominciamo dalle Parole organizzato in collaborazione con l’OSL Volley e con il patrocinio del Comune di Garbagnate, è il primo evento che ha inaugurato questo progetto.

Un incontro con i ragazzi nati negli anni 2010/11/12 sull’importanza dei linguaggi e dei comportamenti nelle relazioni, coordinato e condotto da Daniela Gusella, Psicologa e Psicoterapeuta, specializzata in Clinica Sistemica dell'Adolescenza, da Emanuela Libralon, Counselor Umanistico e Familiare specializzata in Counseling per Adolescenti e Mediatore Familiare e Supporto alle genitorialità e da Daniela Marini professoressa di lettere.

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

Trattati tanti dei temi sensibili

Lo scordo giovedì 11 aprile alle ore 18,30, giorno e orario di attività sportiva, i ragazzi si sono trovati alla palestra San Luigi e coordinati dalle specialiste, hanno trattato in modo dinamico e stimolante, utilizzando linguaggi e metodologie adatte a queste fasce di età, questi importanti temi.

Un primo passo per sensibilizzare i ragazzi e contribuire alla prevenzione di comportamenti scorretti che talvolta rischiano di degenerare o deviare in violenza di genere o bullismo.