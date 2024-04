Villetta occupata abusivamente: partite le operazioni di sgombero

Sono iniziate nella mattinata di oggi, martedì 16 aprile le operazioni di sgombero della villetta di via del Carso a Magenta occupata dal mese di gennaio da una famiglia di origini rom.

Iniziato lo sgombero della villetta occupata abusivamente

Le Forze dell’Ordine con Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale insieme alle autorità competenti sono arrivate attorno alle 7 di questa mattina in via Del Carso e hanno iniziato le procedure che saranno delicate per la presenza di alcuni minori.

Al momento le operazioni stanno procedendo senza disguidi e non si sono riscontrati problemi.

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

Il commento del sindaco Del Gobbo

Sulla vicenda é intervenuto anche il sindaco Luca Del Gobbo: