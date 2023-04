Un bronzo per la ginnastica Skill

Altra giornata di competizioni e altre soddisfazioni per la ginnastica Skill.

Skill in pedana con cinque squadre di Serie D per la seconda prova regionale

A Mariano Comense, per la seconda prova regionale, la società di Canegrate ha mandato in pedana cinque squadre di serie D. Nella categoria LA Allieve, l’emozione ha avuto la meglio sulle piccole ginnaste, ma non ha impedito loro di conquistare il pass per i campionati nazionali. Celeste Sarai Delgado Iraheta, Rebecca De Simone ed Elisa Pucci terminano la loro prova in 15esima posizione, seguite in 23esima dalla squadra di Alice Almasio, Mia Cavarretta e Lavinia Usai.

Nella categoria LA Open, altra buona prova di Giorgia Dell’Orto, Sofia Montagna e Sofia Vignati che si aggiudicano la settima posizione.

Nella categoria LB Allieve arriva uno splendido bronzo. Giorgia Biondi, Marta Croci, Ginevra Lampugnani e Martina Stirparo dimostrano tutto il loro valore con una prova frizzante al corpo libero che vale il secondo punteggio di giornata e un brillante esercizio alla coppia.

Un buon riscatto anche per la squadra LC Open che conquista ben due posizioni rispetto alla prima prova, chiudendo all’ottavo posto con il secondo punteggio alla coppia. Complimenti a Martina Colombo, Sara Messina, Rachele Monaco, Carolina Toso e Noemi Turchetti.

E ora sguardo puntato ai campionati nazionali di fine giugno a Rimini

Così la società sportiva di via Livigno:

"Rivedremo tutte queste ginnaste impegnate nei campionati nazionali di fine giugno a Rimini. In bocca al lupo skilline!"