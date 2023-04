Era nell’aria dopo le prime due prove di fuoco con Ancona e Firenze e la prima vittoria per i Frogs Legnano è arrivata a Bolzano, allo Stadio Europa, contro i Mastini Verona.

I Frogs Legnano vincitori contro i Mastini Verona

I neroargento di Legnano puntavano diretti alla prima affermazione e si sono tolti un’importante soddisfazione in questo loro ritorno nella Prima divisione. La squadra ha mantenuto fede alle promesse vincendo per 27 a 20 contro gli scaligeri. Una supremazia per la squadra di coach Tony Addona già manifesta nel primo tempo (0-21). Protagonista con due ricezioni Riccardo Zanotti sui lanci di Eystin Salum e nel mezzo la corsa di Monquavion Brinson. Puntuali le trasformazioni di Emanuele Mirta al piede. Nel secondo tempo Verona ha tentato la rimonta, rimasta però incompiuta perché Brinson con un’altra corsa ha spento ogni loro velleità.