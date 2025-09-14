Un altro oro: Alessandro Ganini è anche campione italiano 3D Fitarco

Campione italiano per due volte in una settimana. Dopo la vittoria della competizione nazionale della Fiarc (Federazione italiana arcieri tiro di campagna) dal 25 al 29 agosto in Calabria nella categoria Scout maschile – Arco ricurvo, stavolta Alessandro Ganini di Mesero si è aggiudicato l’oro nel Campionato italiano 3D Fitarco collegato al Coni, che si è svolto dal 4 al 7 settembre a Polino (Terni) in Umbria e che ha visto sfidarsi ben 717 arcieri di 173 società da tutt’Italia. Alessandro ha gareggiato per la società Arcieri Tre torri di Cardano al Campo e Vanzaghello, con la quale ha già vinto due titoli regionali.

Le gare

Il 15enne faceva parte della categoria Arco tradizionale under 20 maschile. Arrivato giovedì per l’accreditamento e il controllo dei materiali, venerdì l’atleta meserese è stato impegnato nella «gara di qualificazione della durata di cinque ore, che si è svolta nel bosco con 24 piazzole (in ogni piazzola si tiravano solo due frecce). Alessandro ha chiuso in prima posizione. Grazie all’ottima prestazione si è aggiudicato l’accesso agli scontri – racconta la mamma, Elisa Melada – Sabato sei scontri per accedere alle finali per oro o bronzo. Domenica sette scontri finali individuali per oro o argento. Le finali si svolgono su quattro piazzole tirando solo due frecce per bersaglio».

L’emozione dell’atleta

Alessandro ha partecipato alla finale per il primo e secondo posto vincendola. «È stata una finale molto combattuta e adrenalinica, anche perché eravamo in diretta su YouTube youarco. È stato molto emozionante sentire la telecronaca in diretta, è una sensazione bellissima sentire il proprio nome pronunciato dai telecronisti – racconta Alessandro – In questa tipologia di gara, per me, gli scontri sono una novità ma sono riuscito a mantenere la calma e a concentrarmi sulle sagome nonostante la grande emozione. Questo mi ha permesso di vincere l’oro! Sono molto felice e orgoglioso del mio incredibile percorso; ho stabilito un mio record personale: in una settimana sono diventato campione italiano per ben due volte nelle mie due società sportive. Mi sembra incredibile pensare che ho vinto due ori!».