Ultimi importanti appuntamenti della stagione per i Nuotatori del Carroccio

I Nuotatori del Carroccio si avviano a chiudere le competizioni in vasca per il 2025 e, se la squadra di Apnea può già archiviare un positivo bilancio di fine stagione, le ultime importanti prove fra le corsie attendono Master e Agonisti.

Nuotatori del Carroccio: i Master a Piacenza e poi a Riccione

Per la Squadra Master, infatti, continua incessante la preparazione per i Campionati Italiani di Riccione di fine giugno. L’ultima tappa di avvicinamento all’obiettivo, la seconda edizione del Trofeo MioClub di Tradate dello scorso 13 aprile, ha visto gli atleti senior della NdC conquistare un incentivante secondo posto assoluto di squadra. Ora, l’ultimo appuntamento, prima di Riccione, che rimane in agenda si terrà a Piacenza, il prossimo 2 giugno, quando il nono Trofeo Vittorino da Feltre sarà il campo di verifica dello stato di forma, individuale e di squadra, degli atleti del Carroccio.

Una sfida anche per i giovani coach Serena Colombo e Mattia Falsitta

La coach Serena Colombo racconta:

"I 'ragazzi' si stanno impegnando molto in allenamento nonostante i loro molti impegni quotidiani. Per un atleta Master non è certo facile allenarsi con continuità e mantenere il più possibile costanti i risultati in gara; nella nostra squadra il segreto per riuscirci è, senza dubbio, non smettere mai di divertirsi in vasca".

Il coach Mattia Falsitta continua:

"Ci stiamo preparando bene per questi campionati italiani estivi e il Trofeo Vittorino da Feltre, sarà un’ottima cartina tornasole per valutare il nostro livello di preparazione".

I due giovani coach sono solo al loro secondo anno come allenatori della compagine Master legnanese, ma sono stati seguiti fin da subito da tutta la squadra con serietà e attenzione. Ora tocca a loro accompagnarli a Riccione per la prova più importante dell’anno, una sfida anche per loro a bordo vasca.

Massimo impegno in vista degli Italiani anche a San Giuliano Milanese

Anche la fazione del Carroccio che si allena nella piscina di San Giuliano Milanese, sotto la guida della coach Micaela Perucchini, sta profondendo massimo impegno in vista degli italiani.

Perucchini afferma:

"Tutti fanno del loro meglio e grossi sacrifici per essere sempre presenti agli allenamenti e questo si nota nel contributo che, a ogni gara, riescono a dare alla classifica di società. Ora, l’obbiettivo su cui concentrarsi è Riccione, dove ci presenteremo come 24 in Italia, su più di 650 squadre".

Per gli Agonisti ora inizia la fase di "rifinitura"

Sul fronte Agonisti, invece, dopo il Campionato Regionale disputato a marzo, sono in programma due appuntamenti in vasca da 50 metri: il 24esimo Trofeo di Loano (6/7/8 giugno) e il 28esimo Trofeo di Piacenza (15 giugno), gare utili per qualificarsi al Campionato Regionale Estivo di luglio.

Il responsabile tecnico coach Tomas Falsitta prosegue:

"I primi frutti della preparazione della seconda parte della stagione li abbiamo raccolti al Trofeo Città di Saronno, lo scorso 1 maggio, coronato da un notevole primo posto nei 200 metri di Pietro Notari, così come lo scorso weekend, alla quinta tappa della Coppa Los Angeles, a Milano. Tutti gli atleti hanno migliorato i propri tempi, nonostante il periodo di allenamento sia finora stato un costante crescendo. Ora, inizia la fase di 'rifinitura', tesa a cercare ulteriori miglioramenti nei propri best time".

Bilancio positivo per gli apneisti e ora riflettori puntati sulla Squadra Open Water

E mentre si avvicina il periodo più pregno per la Squadra Open Water, che sta dando il via ai primi allenamenti nelle acque del Lago di Monate, come accennato in apertura, la Squadra di Apnea NdC ha potuto chiudere un bilancio positivo, ben figurando in due importanti trofei, Verona e Bergamo, che hanno dato la possibilità agli Apneisti NdC di verificare i progressi fatti con i coach Lucrezia Porta e Davide Comensoli, il quale commenta:

"Le gare di apnea richiedono molta concentrazione. Io e Lucrezia siamo molto contenti dei progressi dei nostri atleti, che affrontano con determinazione tutti gli allenamenti e le competizioni".

Avanti tutta verso Riccione, dunque, determinati a centrare l’obiettivo di migliorarsi ancora e chiudere in bellezza questo 2025.