Ultima gara ufficiale dei Knights nel 2025 che si giocherà domenica 28/12 alla Soevis Arena contro Fiorenzuola.

Ultima partita del 2025 per i Knights contro Fiorenzuola

Una partita che Legnano deve cercare di conquistare per spezzare il trend negativo delle ultime settimane e ritrovare la vittoria per rimanere nelle zone alte della calssifica.

Di fronte ai Knights la squadra di Marco Del Re con roster piuttosto diverso da quello dello scorso anno.

Probabilmente non saranno della partita Giacomo Cecchinato e Andrea Cecchi entrambi tra i realizzatori in doppia cifra per i Bees (rispettivamente 12 e 10.1 punti di media) per problemi fisici, mentre presenti all’appello Alessandro Ceparano, Lorenzo De Zardo e Andrea Ambrosetti gli altri giocatori con più di 10 punti a partita.

Alessandro Ceparano, guardia/ala classe 2001 di 198 cm, arriva da un’ottima stagione con la maglia di San Giobbe Chiusi, distinguendosi per intensità, solidità difensiva e capacità di produrre gioco sia in campo aperto che a metà campo.

Il giocatore campano vanta già un percorso importante nei campionati nazionali, avendo militato in precedenza con le maglie di Nardò Basket, Brianza Casa Basket, Ozzano, Cecina e Real Sebastiani Rieti.

Lorenzo De Zardo, ala grande classe 1999 di 200 cm, è un “cavallo di ritorno” a Fiorenzuola dopo la stagione della pandemia 2021/2022; arriva da tre stagioni con la maglia di Piombino, dove ha saputo crescere e consolidarsi come protagonista della categoria. Nella scorsa stagione ha chiuso il campionato con 11,6 punti e 5,9 rimbalzi di media a partita, confermandosi come una presenza solida ed efficace su entrambi i lati del campo.

Ambrosetti arriva invece a Fiorenzuola dopo l’ultima stagione disputata con la Latina Basket, dove ha fatto registrare una media di 8,4 punti a partita, dimostrando duttilità e visione di gioco nel ruolo di esterno.Tra il 2022 e il 2024 ha militato per due stagioni nella Civitus Pallacanestro Vicenza, mettendosi in evidenza con ottimi numeri. Con il suo arrivo, i Bees hanno aggiunto un elemento di qualità e sostanza al proprio reparto esterni, in grado di dare ritmo alla squadra e garantire soluzioni offensive sia da regista che da finalizzatore.

Miglior rimbalzista della squadra è Riccardo Crespi con 6.6 a partita a cui aggiunge anche 6.4 punti di media. Il lungo originario di Varese ha però alle spalle anche due annate di altissimo livello: nel 2023/2024 è stato una colonna portante dell’Andrea Costa Imola, e nel 2022/2023, con la maglia di Crema, ha fatto segnare il suo career high: 13,7 punti e 9,7 rimbalzi di media in 28 minuti a partita.

Ilija Biorac e Riccarco Bottioni rappresentano la continuità con lo scorso anno, mentre novità gialloblu anche Kirill Korsunov estone cresciuto cestisticamente in Italia, ha iniziato la sua carriera con il Don Bosco Livorno nel 2015/16, completando tutto il percorso giovanile fino ad esordire in Serie C Gold con la stessa formazione toscana nel 2020.

SITUAZIONE KNIGHTS

Nessun problema particolare per i Knights.

ARBITRI

1° Arbitro: RUBERA LANFRANCO di BAGHERIA (PA)

2° Arbitro: SCARFO’ GIUSEPPE di PALMI (RC)

3° Arbitro: LICARI BRUNO di MARSALA (TP)

SITO E SOCIAL

Live twitting alla fine dei quarti.

Aggiornamenti Facebook e Instagram

Lunedì il commento, le foto e i video della gara sul nostro sito