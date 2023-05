Ultima gara nazionale per le ragazze della Skill

Ultima gara regionale dell’anno per il settore Silver: a Capriolo sono scese in pedana 6 squadre per il campionato d’Insieme, protagoniste anche le atlete della Skill di Canegrate.

Ai campionati regionali protagonista la Skill

Argento per la squadra LD1 Allieve che guadagna una posizione rispetto alla prova precedente con un esercizio brillante e grintoso. Bravissime Carlotta Barile, Chiara Bertelli e Sara Usai.

Ottima prova anche di Celeste Delgado, Rebecca De Simone e Elisa Pucci che nella categoria LA1 Allieve risalgono fino alla 7a posizione con un buonissimo esercizio a corpo libero. Qualche piccola imprecisione invece per la squadra con Alice Almasio, Mia Caravetta e Lavinia Usai che chiudono la loro competizione in 14a posizione. Nella categoria LB1 Open, buona prova per Melania Lauria, Emma Parini e Luna Paties che si aggiudicano l’8° posto.

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

Grande rimonta rispetto alla prima prova anche per le squadre LC1 Open che sfiorano il podio. Martina Colombo, Sara Messina. Rachele Monaco, Carolina Toso e Noemi Turchetti chiudono in 4a posizione, seguite in 5a da Giulia Neema Caruso, Giada Meschini e Ester Sartorelli.

Ora lo sguardo è rivolto ai campionati nazionali.