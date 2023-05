Accoltellamento a scuola: studente ferisce la professoressa

Accoltellamento all'Istituto Alessandrini di via Einaudi di Abbiategrasso, questa mattina, 29 maggio, intorno alle 8.30. Secondo le prime ricostruzione uno studente di 16 anni avrebbe accoltellato una professoressa all'avanbraccio.

Accoltellamento a scuola: ferita una professoressa di 51 anni

Una professoressa è stata ferita stamattina con un'arma da taglio da uno studente di 16 anni all'Istituto Alessandrini di Abbiategrasso. Secondo le prime informazioni la donna sarebbe stata colpita al braccio con un'arma da taglio e non sarebbe in condizioni gravi. Lievi ferite anche alla testa. È stato bloccato in sicurezza dai Carabinieri: il ragazzo, con una pistola giocattolo, avrebbe anche intimato ai compagni di uscire dall'aula, senza ferirne nessuno. All'arrivo dei Carabinieri, il ragazzo non ha fatto resistenza lasciando la pistola sul banco, ben visibile.

Da chiarire cosa abbia scatenato l'aggressione da parte del giovani. L'insegnante è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Legnano. Il 16enne, anche lui con lievi ferite, è stato trasportato in codice giallo ospedale San Paolo di Milano.

