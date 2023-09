Ultima amichevole prima dell'inizio del campionato per i Knights

Ultima amichevole dei Knights prima dell'inizio del campionato, con Legnano che arriva a Saronno dopo una intensa settimana di allenamenti e con Marino pronto a provare il campo dopo lo stop di 7 giorni.

Ultima amichevole per i Knights pre campionato

La partenza è tiepida e dopo il 5-0 di Saronno i Knights iniziano ad ingranare un pò.

Le gambe sono pesanti e, anche se le idee sono buone, arrivano con qualche secondo di latenza; Saronno ha più continuità e dal 7-5 del 5', arriva al 16-12 del 10'.

La partita non è proprio brillante e le continue interruzioni arbitrali non aiutano a trovare fluidità.

Il 25-18 del 15' è figlio di sporadici canestri e le emozioni non sono una caratteristica di questa amichevole.

A metà gara il tabellone è sul 36-32, ma ci sono pochi spunti tecnici interessanti e tanti errori.

Nei primi minuti del terzo periodo le triple di Ghigo e Marino portano i Knights sul 49-48 con Legnano che da qualche piccolo segnale. Saronno non lascia prendere ritmo alla SAE Scientifica e dopo 30' il punteggio è 57-51 per i padroni di casa.

Anche nel quarto tempo l'inerzia della partita non cambia

Il quarto tempo non si discosta molto dal resto della gara; coach Piazza ruota tutti i Knights ma nessuno sembra essere in giornata di grazia, con percentuali complessive al tiro che sono piuttosto basse e alcune perse banali.

I Knights mettono per la prima volta il naso avanti con la tripla di Gobbato del 61-62, ma dopo il canestro pesante si spengono e la gara finisce 81-72.

Amichevole poco positiva per Legnano che ora avrà due giorni di pausa e poi una settimana "tipo" per preparare la prima gara di campionato di domenica 01/10 a Montecatini contro l'ex Mazzantini.

Il tabellino della gara

Per Saronno: Figini 2, Ugolini 7, Negri 10, Quinti 14, De Capitani 14, Nasini 4, Tresso 9, Pellegrini 7, Romano 6, Fusetti, Motta 4, Mariani 4

Per Legnano: Fragonara 2, Gobbato 13, Ghigo 13, Planezio 9, Sacchettini 7, Marino 12, Sipala 10, Casini 6, Amorelli, Pirovano.