Mancano ormai pochissimi giorni alla StraLegnanese 2026, la corsa non competitiva firmata U.S. Legnanese 1913 che domenica 10 maggio p.v. trasformerà il centro cittadino in una grande festa di sport, musica, energia e condivisione.

Tutto pronto per la StraLegnanese 2026

Un’edizione dal significato ancora più speciale: quest’anno infatti, la manifestazione celebra anche gli 850 anni della Battaglia di Legnano, legandosi così ancor di più alla storia, all’identità e ai luoghi simbolo della città.

Una prova aperta a tutti – runners, famiglie, gruppi di amici, appassionati e chi vuole semplicemente camminare; due le distanze previste, 5km e 10km, pensate per permettere davvero a chiunque di partecipare e vivere una mattinata diversa, dinamica e coinvolgente.

Una grande festa aperta a tutti

Il cuore pulsante della manifestazione sarà la centralissima Piazza IV Novembre che, per un giorno, diventerà ufficialmente “Piazza Paternostro”: punto di partenza e arrivo della corsa, quartier generale logistico dell’evento e, soprattutto, centro nevralgico della nuovissima StraLegnanese Groove, il format che unisce musica, intrattenimento, drink e animazione.

Dalle 8.00 il dj-set di Fabio Bà Baresi inizierà ad accendere l’atmosfera con musica ed energia, accompagnando runners e pubblico per tutta la mattinata. Alle 8.15 spazio invece alla special Warm Up Session guidata da Laura Antonini insieme a B.Fit Legnano: un momento dedicato al risveglio muscolare e alla preparazione atletica prima del via.

La musica continuerà poi anche nel post gara con la Stretch & Relax Session, sempre insieme a Laura Antonini e B.Fit, per aiutare a scaricare tensioni e fatica dopo la corsa. E mentre i runner attraverseranno la città, Piazza IV Novembre/Piazza Paternostro continuerà a vivere fino alle 13.30 tra dj-set, birra, spritz, caffé, stand partner e momenti di aggregazione pensati per tutti. Il tutto, insieme a Danilo Goffi, ex azzurro di maratona al via della 10km.

La partenza della StraLegnanese è prevista alle 9.30. Il percorso, da ripetere una volta per la 5km e due volte per la 10km, attraverserà alcune delle zone più iconiche e suggestive di Legnano: via Eugenio Gilardelli, via Milano, via Renato Cuttica, viale Gorizia, l’attraversamento dei giardinetti di Legnano, via Castello (andata), Piazza Mercato (andata), via Gino Bartali (andata), Piazza Castello, Piazza della Concordia, l’attraversamento del ponte pedonale, via Molini, via Gino Bartali (ritorno), Piazza Mercato (ritorno), via Castello (ritorno), Corso Magenta, via Bruno Buozzi, via Sant’Ambrogio, via Palestro, via Lega, via Alberto da Giussano, Corso Italia direzione Statua, Corso Italia direzione Piazza IV Novembre, via Giuseppe Verdi, via Francesco Crispi.

Da qui, svolta a sinistra per Piazza IV Novembre/Piazza Paternostro per l’arrivo della 5km; svolta invece a destra in largo Tosi per il secondo giro e arrivare poi sempre in Piazza IV Novembre/Piazza Paternostro per la 10km.

Il percorso

Un tracciato urbano capace di unire sport, storia e luoghi simbolo della città in un unico, grande abbraccio collettivo.

La manifestazione si svolgerà regolarmente anche in caso di maltempo. Perché, diciamocelo chiaramente: col sole son capaci tutti di correre; only the brave osano farlo sotto la pioggia!

Nessun problema comunque per atleti e accompagnatori: la U.S. Legnanese 1913 ha previsto tensostrutture impermeabili per il ristoro e aree spogliatoi coperte.

La StraLegnanese non è soltanto una corsa. È un evento che coinvolge la città, promuove stili di vita sani, crea occasioni di incontro tra generazioni diverse e valorizza il territorio attraverso sport, partecipazione e inclusione.

Valore sociale dell’evento

Un impatto possibile grazie anche al sostegno delle aziende partner che hanno scelto di affiancare la U.S. Legnanese 1913 nella realizzazione della manifestazione: Allianz Bank, Andrea Paternostro 1972, SOEVIS – Società Energetica Italiana, Salmoiraghi Onoranze Funebri 1891, ACOF, G.B. Ambrosoli S.p.A. e Roveda Assicurazioni.