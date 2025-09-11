In questa edizione i Knights ospiteranno la Bakery Piacenza, Lumezzane e Casale Monferrato, squadre che saranno anche avversarie di Legnano nel campionato di Serie B

E’ ormai arrivato alla 14^ edizione il Memorial Morelli, il torneo che il Legnano Basket organizza annualmente per ricordare l’ex giocatore, amico e consigliere Alberto Morelli scomparso proprio nel mese di settembre del 2008.

Tutto pronto per il XIV memorial Morelli

In questa edizione i Knights ospiteranno la Bakery Piacenza, Lumezzane e Casale Monferrato, squadre che saranno anche avversarie di Legnano nel campionato di Serie B che inizierà il 21/09.

Il torneo si giocherà interamente al Knights Palace di Via Parma 77 a Legnano nei giorni di venerdì 12 e sabato 13 settembre 2025.

L’ingresso sarà gratuito.

Qui sotto il calendario del torneo:

VENERDI’ 12/09

Ore 18:30 Lumezzane – Casale Monferrato

Ore 20:30 Legnano Knights – Bakery Piacenza

SABATO 13/09

Ore 18:30 Finale 3/4 posto

Ore 20:30 Finale 1/2 posto

A seguire premiazioni delle squadre e MVP del torneo.